Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Điều tra vụ việc nghi bị tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ việc nghi liên quan tai nạn xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Kiệm.

Bảo Giang

Trưa 26/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc nghi liên quan tai nạn xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người tham gia giao thông phát hiện một vệt máu kéo dài trên mặt đường cao tốc tại km229, hướng Nam – Bắc, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Dấu vết cũng xuất hiện trên dải phân cách cứng giữa tuyến.

tngt.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ban đầu, nhiều người cho rằng vệt máu có thể do động vật đi vào cao tốc và bị phương tiện cán qua.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cánh tay tại khu vực này, tuy nhiên chưa xác định được danh tính nạn nhân và không phát hiện thi thể tại hiện trường.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm.

tngt-1.jpg
Phát hiện cánh tay người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đồng thời, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tạm thời đóng đoạn cao tốc qua khu vực xảy ra vụ việc. Các phương tiện lưu thông theo hướng Nam – Bắc được điều tiết ra khỏi cao tốc tại nút giao Phan Thiết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

#Điều tra vụ tai nạn cao tốc #Phát hiện cánh tay người #Vết máu trên cao tốc #Phong tỏa hiện trường #Nghi vấn liên quan tai nạn #Quản lý giao thông cao tốc

Bài liên quan

Xã hội

Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi giăng cá trên Sông Cạn

Sau gần một ngày mất tích khi đi giăng cá dưới chân cầu Sông Cạn, thi thể ông H trú xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng được lực lượng chức năng và người dân phát hiện.

Ngày 23/12, chính quyền xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng địa phương phối hợp cùng người dân đã tìm thấy thi thể ông C.N.H. (sinh năm 1970, trú thôn Bình Thủy, xã Bắc Bình), người mất tích trong lúc đi giăng cá trên sông Sông Cạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/12, ông H. đến khu vực dưới chân cầu Sông Cạn để giăng cá. Đến chiều cùng ngày, không thấy ông trở về theo thời gian đã hẹn, gia đình và người thân tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới