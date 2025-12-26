Điều tra vụ việc nghi bị tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm rõ vụ việc nghi liên quan tai nạn xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Kiệm.

Trưa 26/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc nghi liên quan tai nạn xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người tham gia giao thông phát hiện một vệt máu kéo dài trên mặt đường cao tốc tại km229, hướng Nam – Bắc, đoạn qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng. Dấu vết cũng xuất hiện trên dải phân cách cứng giữa tuyến.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ban đầu, nhiều người cho rằng vệt máu có thể do động vật đi vào cao tốc và bị phương tiện cán qua.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một cánh tay tại khu vực này, tuy nhiên chưa xác định được danh tính nạn nhân và không phát hiện thi thể tại hiện trường.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm.

Phát hiện cánh tay người trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đồng thời, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tạm thời đóng đoạn cao tốc qua khu vực xảy ra vụ việc. Các phương tiện lưu thông theo hướng Nam – Bắc được điều tiết ra khỏi cao tốc tại nút giao Phan Thiết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp các đơn vị liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.