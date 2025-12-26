Hàng chục nghìn túi tôm đông lạnh bị thu hồi tại Mỹ do nguy cơ nhiễm phóng xạ

Hơn 83.000 túi tôm đông lạnh bị thu hồi tại Mỹ do nguy cơ nhiễm Cesium-137, chưa có trường hợp nhiễm thực tế nhưng cảnh báo không sử dụng.

Theo vietq.vn, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa mở rộng phạm vi thu hồi đối với hơn 83.000 túi tôm đông lạnh do nguy cơ nhiễm Cesium-137, một đồng vị phóng xạ có thể làm tăng nguy cơ ung thư khi phơi nhiễm lâu dài.

Theo FDA, số tôm bị thu hồi là tôm sống đông lạnh nhập khẩu từ Indonesia, được phân phối trên toàn nước Mỹ dưới hai nhãn hiệu Market 32 và Waterfront Bistro. Các sản phẩm này có khả năng đã tiếp xúc với Cesium-137 trong quá trình sản xuất hoặc vận chuyển.

Tôm được bán tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn, gồm Price Chopper, Jewel-Osco, Albertsons, Safeway và Lucky Supermarket. Phạm vi phân phối trải rộng tại các bang Colorado, Connecticut, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Massachusetts, Montana, North Dakota, Nevada, New Hampshire, New York, Oregon, Pennsylvania, Utah, Wyoming và Vermont.

Tại hệ thống Price Chopper, sản phẩm được bán trong túi 1 pound với mã UPC 0 41735 và 01358 3. Các cửa hàng khác phân phối túi 2 pound mang mã 021130 và 13224-9.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) thu hồi tôm đông lạnh do nhiễm hóa chất/ Ảnh vietq.vn

FDA cho biết việc tiếp xúc lâu dài với Cesium-137 có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Tuy nhiên, tính đến ngày 23/12, chưa ghi nhận trường hợp bệnh nào liên quan đến sự việc, đồng thời chưa có mẫu sản phẩm bán lẻ nào tại Mỹ cho kết quả dương tính với chất phóng xạ này.

Dù vậy, FDA khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm nằm trong diện thu hồi, thay vào đó nên vứt bỏ hoặc mang trả lại nơi mua để được hoàn tiền đầy đủ.

Hàng chục nghìn túi tôm đông lạnh bị thu hồi/Ảnh sohuutritue.net.vn

Theo sohuutritue.net.vn, đợt thu hồi lần này liên quan đến sản phẩm của nhà sản xuất PT. Bahari Makmur Sejati có trụ sở tại Indonesia. Trước đó, vào tháng 8, FDA đã thu hồi một số lô tôm đông lạnh của cùng doanh nghiệp sau khi Cesium-137 bị phát hiện tại các cảng Los Angeles, Houston, Miami và Savannah, bang Georgia. Trong số đó có cả sản phẩm tôm đông lạnh nhãn Great Value được bán tại Walmart.

Đơn vị nhập khẩu có trụ sở tại bang Washington là Direct Source Seafood, đơn vị phân phối các sản phẩm trên cho biết, việc thu hồi được tiến hành trên diện rộng nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, dù chưa phát hiện sản phẩm bán lẻ nào nhiễm phóng xạ.

Theo FDA, cuộc điều tra đối với các sản phẩm tôm liên quan đến PT. Bahari Makmur Sejati đã kéo dài nhiều tháng, sau khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ phát hiện chất phóng xạ tại bốn cảng lớn và thông báo cho FDA. Một mẫu tôm tẩm bột của công ty này từng cho kết quả dương tính trong quá trình kiểm tra ban đầu.

Danh sách các sản phẩm Market 32 bị thu hồi gồm nhiều mặt hàng chế biến sẵn như tôm nuôi 26-30 con, tôm chiên, tôm xào rau, tôm tẩm bột, salad hải sản kiểu Ý, tôm sốt pesto ăn kèm tortellini phô mai và một số sản phẩm giới hạn theo chương trình khuyến mại.

Người tiêu dùng đã mua các sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi có thể trả lại để được hoàn tiền đầy đủ.