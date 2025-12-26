Cảnh sát 113 Phú Thọ kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu

Tai nạn khiến anh Đoàn Quang Hưng bị thương nặng, nếu không được cấp cứu khẩn cấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa qua, trong ca tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ), Tổ công tác Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe mô tô biển kiểm soát 28H1-039.69 và xe ô tô biển kiểm soát 28A-022.35.

Cán bộ Đội CS113 Phú Thọ hỗ trợ nạn nhân cấp cứu kịp thời.

Tai nạn khiến anh Đoàn Quang Hưng (sinh năm 2009, trú tại tổ 7, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) bị thương nặng, nếu không được cấp cứu khẩn cấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, các đồng chí Nguyễn Văn Nam và Bùi Minh Ánh, cán bộ Đội Cảnh sát 113, Tổ công tác khu vực 1 (địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ), đã nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ cứu ban đầu cho nạn nhân, bảo đảm an toàn tính mạng trong điều kiện tại chỗ. Đồng thời, Tổ công tác chủ động liên hệ Công an phường Hòa Bình và lực lượng Cảnh sát giao thông để phối hợp bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc theo quy định.

Nhận định tình trạng của nạn nhân cần được đưa đi cấp cứu ngay, Tổ công tác Cảnh sát 113 đã sử dụng xe ô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên, nhanh chóng đưa anh Đoàn Quang Hưng đến Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình để cấp cứu kịp thời. Việc di chuyển được thực hiện khẩn trương, đúng quy trình, bảo đảm an toàn cho nạn nhân và người tham gia giao thông trên tuyến đường.

