Câu chuyện rợn người về tội ác gã khách thuê xe ôm với vẻ mặt cô hồn

Xã hội

Câu chuyện rợn người về tội ác gã khách thuê xe ôm với vẻ mặt cô hồn

Không nghe lời cảnh báo của bạn về gã thanh niên có vẻ mặt cô hồn, P vẫn nhận lời chở khách dẫn tới cái chết thương tâm.

Gia Đạt
Theo hồ sơ vụ án, chiều muộn 29/12/2005, không thấy anh Lê Xuân P về căn nhà trọ gần sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), anh K. vốn là người cùng quê, cùng hành nghề xe ôm hay bắt khách tại cổng Trường ĐH Giao thông vận tải thấy lo lắng. Bất chợt, anh K. nhớ tới câu chuyện P kể về vị khách trả thiếu 10 nghìn đồng từ chuyến xe hôm trước. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Số là tối 28/12, anh P về nhà trọ than thở bị một vị khách nợ mất 10 nghìn đồng. Theo thỏa thuận, người khách ấy thuê anh P đưa về Hưng Yên với giá 160 nghìn nhưng khi tới nơi, người này chỉ đưa được 150 nghìn đồng, xin khất 10 nghìn. Để làm tin, vị khách ấy có đưa cho anh P một lá đơn xin việc, có đính bức ảnh thẻ. Nhìn tờ đơn, anh K. chỉ chú ý tới vẻ mặt lạnh lẽo, cô hồn trên tấm ảnh nên nhắc anh P đừng tiếc 10 nghìn nữa, sau nếu người này đến cũng không chở. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Đến chiều tối 29/12, gã thanh niên với đôi mắt lạnh lẽo ấy lại tới tìm anh P thuê chở đi công việc. Anh P nhận lời. Đêm ấy, thấy bạn chưa về, trong lòng K không khỏi lo lắng. Sáng hôm sau, K. gọi thêm người bạn cũng hành nghề xe ôm cùng đi tìm P. Chiều cùng ngày, đi qua một quán cơm ở phố Nguyễn Khánh Toàn, anh K sững người lại khi nhìn thấy chiếc xe máy của anh P đỗ ngoài cửa. Chỉ trong tích tắc, cả đội xe ôm quen đã tụ tập đầy đủ.(Ảnh minh họa, nguồn internet)
Khi hai gã thanh niên bước ra, định lên xe máy để đi thì anh K và nhóm bạn lao vào tấn công, đè nghiến chúng xuống đất. Thấy lộn xộn, người dân báo công an. Chỉ ít lâu sau lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy xuất hiện, đưa tất cả về trụ sở để làm rõ. Tại đây, anh K đã trình báo toàn bộ sự việc. Hai thanh niên sử dụng xe máy của anh P được xác định là Vũ Huy Trưởng và Vũ Hồng Thanh (đều trú tại Song Mai, Kim Động, Hưng Yên). Anh K nhận ra, Trưởng chính là người khách nợ 10 nghìn đồng anh P vào tối 28/12. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sau nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng Trưởng thừa nhận đã sát hại anh P để cướp tài sản. Trưởng khai, tối 29/12 gã tìm anh P thuê chở về Hưng Yên. Hai người về tới khu vực đường vắng thuộc thôn Phượng Hoàng (Hùng Cường, Kim Động, Hưng Yên) thì Trưởng bất ngờ rút con dao mang theo đâm thẳng vào gáy anh P. Bị tấn công, anh P quay lại chống cự, giằng co với Trưởng. Tuy nhiên, do mất nhiều máu, anh P yếu dần rồi tử vong sau đó. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Thấy anh P đã chết, Trưởng lục lọi lấy tiền, giấy tờ rồi đẩy thi thể nạn nhân xuống mương nước cạnh đường rồi đi xe máy về làng gọi thêm hai người bạn là Vũ Hồng Thanh, Vũ Văn Sỹ giúp sức chôn xác. Trong đêm tối, nhóm thanh niên này cho thi thể anh P vào hòm rồi kéo về ngôi nhà bỏ hoang và đào đất chôn. Ngày hôm sau, Trưởng, Thanh đi xe máy của anh P lên Hà Nội tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Dù đã khai nhận hành vi phạm tội, thế nhưng Trưởng, Thanh cương quyết không chỉ chỗ chôn xác anh P. Chỉ đến khi bắt giữ Vũ Văn Sỹ, gã này mới dẫn công an đến căn nhà hoang. Với vài nhát cuốc, chiếc hòm tôn đã hiện ra, bên trong là thi thể người lái xe ôm xấu số. Với tội ác của mình, Trưởng đã bị tuyên án tử hình. Thanh phải chịu 30 tháng tù, Sỹ bị tuyên 2 năm tù, đều về tội che giấu tội phạm. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại. Nguồn: ĐTHĐT.
Gia Đạt
