Khởi tố nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng ở Lâm Đồng

Nhóm đối tượng rủ nhau mang hung khí, phóng xe mô tô hò hét, nẹt pô, lạng lách… gây mất trật tự công cộng và tấn công người khác.

Ngày 24/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 06 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, các bị can bị khởi tố, gồm: Nguyễn Văn Tú (SN 2008); Bùi Tuấn Anh (SN 2007); Nguyễn Thành (SN 2008); Nguyễn Hải Đăng (SN 2008); Nguyễn Huy Hoàng (SN 2006); Huỳnh Đắc Tiên (SN 2008, tất cả trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Lâm Đồng).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 8/10, do mâu thuẫn qua mạng xã hội Tiktok giữa nhóm thanh thiếu niên địa phương. Sau khi uống rượu bia, các đối tượng đã rủ nhau mang hung khí, vỏ chai, bình xịt hơi cay… phóng xe mô tô ra đường Quốc lộ 28, hò hét, nẹt pô, lạng lách gây mất trật tự công cộng và tấn công người khác.

Vụ việc khiến Chương Văn Thuỷ, Bàn Tiến Dũng và Phạm Xuân Tuấn phải nhập viện cấp cứu, một xe mô tô bị hư hỏng nặng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video ngăn chặn 30 thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêm.