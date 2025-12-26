Hà Nội

Xã hội

Xử phạt 2 lái xe vi phạm quy định về bảo vệ môi trường ở Lào Cai

2 lái xe ô tô tải ben có hành vi vận chuyển nguyên liệu, vật liệu không che chắn, để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông vừa bị xử phạt.

Gia Đạt

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Lâm Thượng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 lái xe ô tô tải ben có hành vi vận chuyển nguyên liệu, vật liệu không che chắn, để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông, vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ; đồng thời căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

capture-2669.png
gen-h-nga-1.jpg
Hai lái xe tại cơ quan Công an.

Cụ thể: (1) B.T.H, sinh năm 1992, trú tại thôn Bó Mi, Lâm Thượng, điều khiển xe chở đất để rơi vãi ra đường giao thông tại khu vực thôn Khe Pháo, tuyến đường trước cổng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Phượng (cũ); (2) T.T.N, sinh năm 1999, trú tại thôn Khiểng Khun, Lâm Thượng, điều khiển xe chở sỏi làm rơi vãi trên tuyến đường từ Tân Lĩnh vào thôn Nà Kèn – Nặm Trọ, Lâm Thượng.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, Công an xã Lâm Thượng đã xử phạt mỗi lái xe số tiền 3.000.000 đồng. Các trường hợp vi phạm đã nghiêm túc chấp hành nộp phạt và cam kết không tái phạm.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
