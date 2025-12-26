Hà Nội

Xã hội

Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án nghìn tỷ

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu phường Thanh Miếu và chủ đầu tư quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát.

Nguyễn Hinh

Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc dự án Khu nhà ở đô thị Tiên Cát, phường Thanh Miếu.

img-1644.jpg
Dự án khu nhà ở đô thị Tiên Cát. Ảnh: CTV

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 14ha, nằm ở khu vực trung tâm TP Việt Trì (cũ), được quy hoạch theo hướng hiện đại, kết hợp không gian phố đi bộ và trục cảnh quan đô thị.

Theo báo cáo, dự án hiện mới hoàn thành khoảng 88% công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ chậm chủ yếu do còn tồn tại vướng mắc liên quan đến đất đai, mồ mả và một số kiến nghị của người dân.

Ông Trần Duy Đông nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa tạo điểm nhấn kiến trúc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vì vậy cần tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn còn lại.

Đối với Trường mầm non Hoa Mai nằm trong ranh giới dự án, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ thống nhất chủ trương chuyển trường sang khu Trường tiểu học Tiên Cát (cũ) và mở rộng diện tích để bảo đảm quy mô, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em trên địa bàn. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan cập nhật phương án sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư, báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND phường Thanh Miếu được yêu cầu xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân, nhất là các hộ có mộ phần.

Phường cần xây dựng kế hoạch cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trước 31/12, đồng thời phối hợp với chủ đầu tư đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp cho các hộ dân bị ảnh hưởng, kể cả tình trạng úng ngập phát sinh trong quá trình thi công.

Chủ đầu tư dự án được yêu cầu tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, chủ động tính toán phương án hỗ trợ để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung. UBND tỉnh cũng đồng ý điều chỉnh diện tích khu đất tái định cư của dự án cho phù hợp thực tế; giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền.

Khu nhà ở đô thị Tiên Cát với tổng mức đầu tư hơn 1.486 tỷ đồng, động thổ khởi công ngày 18/12/2021. Dự án gồm các công trình nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, quảng trường, công trình giáo dục và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2025.

