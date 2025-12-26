Tội phạm trật tự xã hội ở Phú Thọ giảm hơn 28% trong năm 2025

Năm 2025, tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giảm hơn 28% so với năm trước, nhiều loại tội phạm được kiềm chế, an ninh trật tự được giữ vững.

Theo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm năm 2025 của UBND tỉnh Phú Thọ, toàn tỉnh xảy ra 965 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 380 vụ, tương đương giảm 28,2% so với năm 2024 (không tính các vụ cờ bạc, mại dâm). Các vụ việc làm chết 40 người, bị thương 351 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 185 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai đối tượng cầm đầu ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS mà đơn vị triệt phá trong năm 2025. Ảnh: CA

Nhiều loại tội phạm phổ biến có xu hướng giảm rõ rệt. Tội phạm giết người xảy ra 24 vụ, giảm 4 vụ so với năm trước; tội cố ý gây thương tích xảy ra 272 vụ, giảm 48 vụ; trộm cắp tài sản giảm mạnh với 210 vụ, giảm 166 vụ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 108 vụ, giảm 55 vụ. Tuy nhiên, một số loại tội phạm vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, trong đó có tội phạm xâm hại trẻ em và vi phạm quy định về an toàn lao động.

Cùng với tội phạm trật tự xã hội, các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy và môi trường cũng được kiềm chế. Trong năm, lực lượng chức năng phát hiện 196 vụ tội phạm kinh tế, tham nhũng, giảm 27%; phát hiện 847 vụ tội phạm ma túy, giảm 20% so với năm trước. Đáng chú ý, các lực lượng đã triệt phá nhiều chuyên án lớn, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại.

Công tác điều tra, khám phá án đạt kết quả tích cực. Lực lượng Công an đã điều tra, làm rõ 2.348 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 91,7%; trong đó, các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ điều tra 95%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, kết quả trên có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an. Công tác phòng ngừa xã hội, tuyên truyền pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần kéo giảm tội phạm ngay từ cơ sở.

Trong thời gian tới, tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững an ninh trật tự, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao và ma túy.

