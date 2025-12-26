Lạc vào vườn hồng đẹp như tranh giữa màn sương mờ ảo ở Nghệ An

Mới đây, gái xinh 'vũ trụ phim VFC' là Trình Mỹ Duyên gây chú ý khi vén nhẹ áo len, khoe trọn vòng eo săn chắc cùng cơ bụng nổi rãnh rõ nét.
Trong năm 2025, vì tội lừa dối khách hàng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 phải trả giá đắt.
Không nghe lời cảnh báo của bạn về gã thanh niên có vẻ mặt cô hồn, P vẫn nhận lời chở khách dẫn tới cái chết thương tâm.
Nằm tựa lưng vào sườn Núi Lớn, Bạch Dinh Vũng Tàu không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn chứa đựng nhiều lớp lịch sử đặc biệt.
Hai gia đình ở Quảng Trị đã tự nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ vàng "đi lạc" vào nhà. Đây là động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ.
Lexus vừa ra mắt SUV điện RZ 600e F Sport Performance. Mẫu xe gây chú ý với thiết kế khí động học hầm hố, hàng loạt tinh chỉnh khung gầm và công suất vượt trội.
Fanmeeting T1 đã khép lại, nhưng màn “nhận vợ” của fan girl Peyz hậu sự kiện vẫn khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả.
Hàn Quốc đã khởi động một chương trình trị giá 296 triệu đô la để phát triển tên lửa không đối không tầm ngắn cho máy bay chiến đấu KF-21 vào năm 2032.
Vince Zampella, đồng sáng lập Infinity Ward và Respawn Entertainment, đã qua đời ở tuổi 55, để lại di sản đồ sộ cho ngành công nghiệp game toàn cầu.
Trong 100 ngày tới, 3 con giáp có cơ hội tăng thu nhập, vận trình tài lộc thuận lợi, trong khi 1 con giáp dễ gặp khó khăn nếu chủ quan.
Các chuyên gia đã tìm thấy Le Tonnant - xác tàu ngầm Pháp mất tích trong Chiến tranh thế giới 2 ngoài khơi Cadiz, Tây Ban Nha.
Ở Việt Nam, loại rau dân dã này từng làm thức ăn cho lợn, nhưng nay ở "trời Tây" lại trở thành "đặc sản", có nơi bán giá lên tới cả triệu đồng/kg.
X House tựa như một chốn nghỉ dưỡng kiến trúc, mang đến khoảnh khắc tạm dừng nhịp sống đô thị thông qua ánh sáng, không gian và sự tiết chế vật liệu.
Việc phát hiện đồng tiền khắc hình ảnh vị Hoàng đế Kushan tại địa điểm khảo cổ Dalverzin Tepe ở Uzbekistan đã được công bố.
Chip AI H200 của Nvidia được phép quay lại Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh phản ứng dè dặt vì lo ngại đây là “viên đạn bọc đường” với ngành chip nội địa.
Vừa là cây cảnh quen thuộc vừa gắn với y học dân gian, cây thuốc bỏng (Kalanchoe blossfeldiana) ẩn chứa nhiều đặc điểm sinh học và văn hóa đáng chú ý.
Gân bò giàu collagen, giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường cơ bắp, cải thiện tiêu hóa và sức khỏe tim mạch, thích hợp bổ sung hàng ngày.
Hoa hậu Hàn Quốc 2006 Honey Lee từng hẹn hò diễn viên Yoon Kye Sang trước khi kết hôn với Jang Mossi.
Cuối tháng 12, mai anh đào tại Đà Lạt nở lác đác ở đồi chè Cầu Đất và vài tuyến đường trung tâm, báo hiệu mùa xuân đến sớm, thu hút du khách yêu thiên nhiên.
Mẫu xe bán tải địa hình cỡ trung mang phong cách quân đội mới của Jeep Gladiator Shadow Ops sở hữu một tính năng mà không một chiếc xe nào khác có được.