Lạc vào vườn hồng đẹp như tranh giữa màn sương mờ ảo ở Nghệ An

Du lịch

Lạc vào vườn hồng đẹp như tranh giữa màn sương mờ ảo ở Nghệ An

Khi lớp “áo lá” hoàn toàn trút bỏ khỏi cây, vườn hồng cổ lộ ra trĩu quả chín mọng giữa bãi đá rêu phong trên dãy núi thiêng Đại Huệ (Nghệ An) lôi cuốn lạ kỳ.

Thanh Hà
Vườn hồng cổ Nam Anh đã trở thành một trong những điểm sáng về du lịch sinh thái của vùng đất xứ Nghệ, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, khám phá vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên.
Vườn hồng cổ Nam Anh đã trở thành một trong những điểm sáng về du lịch sinh thái của vùng đất xứ Nghệ, thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, khám phá vẻ đẹp bình dị của thiên nhiên.
Vườn hồng chín đỏ rực trải dài trên sườn đồi giữa màn sương mờ ảo, mê hoặc du khách đến với dãy núi thiêng Đại Huệ.
Vườn hồng chín đỏ rực trải dài trên sườn đồi giữa màn sương mờ ảo, mê hoặc du khách đến với dãy núi thiêng Đại Huệ.
Những vườn hồng cổ thụ cả trăm năm tuổi trở nên như một khu vườn cổ tích, thơ mộng khi quả chín vàng ruộm rồi chuyển thành màu đỏ rực trên cây.
Những vườn hồng cổ thụ cả trăm năm tuổi trở nên như một khu vườn cổ tích, thơ mộng khi quả chín vàng ruộm rồi chuyển thành màu đỏ rực trên cây.
Những ngày này, vườn hồng trĩu quả chín vàng ruộm khắp các sườn đồi, thung lũng trên dãy Đại Huệ có sức hấp dẫn, lôi cuốn đến lạ kỳ.
Những ngày này, vườn hồng trĩu quả chín vàng ruộm khắp các sườn đồi, thung lũng trên dãy Đại Huệ có sức hấp dẫn, lôi cuốn đến lạ kỳ.
Sự hấp dẫn của những vườn hồng đã mở ra hướng khai thác mới cho người dân địa phương trong việc phát triển du lịch sinh thái gắn với cây hồng. Những nông trại du lịch sinh thái đa dạng loại hình dịch vụ (bán vé tham quan, phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ, bơi lội, cắm trại, giải trí… ) đã lần lượt ra đời.
Sự hấp dẫn của những vườn hồng đã mở ra hướng khai thác mới cho người dân địa phương trong việc phát triển du lịch sinh thái gắn với cây hồng. Những nông trại du lịch sinh thái đa dạng loại hình dịch vụ (bán vé tham quan, phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ, bơi lội, cắm trại, giải trí… ) đã lần lượt ra đời.
Chị Hải Yến (người Hà Tĩnh) cùng bạn đến vườn hồng Đại Huệ chụp ảnh chia sẻ: "Giá vé vào vườn 40.000 đồng/lượt tôi thấy khá hợp lý. Vườn hồng mang vẻ đẹp hoang sơ, những quả hồng chín đỏ rực nổi bật và đẹp mắt.
Chị Hải Yến (người Hà Tĩnh) cùng bạn đến vườn hồng Đại Huệ chụp ảnh chia sẻ: "Giá vé vào vườn 40.000 đồng/lượt tôi thấy khá hợp lý. Vườn hồng mang vẻ đẹp hoang sơ, những quả hồng chín đỏ rực nổi bật và đẹp mắt.
Những vườn hồng cổ thụ có tuổi đời từ 80 - 100 năm, gốc to, sù sì, thân cây cao vút, mang vẻ đẹp nguyên sơ, lãng mạn.
Những vườn hồng cổ thụ có tuổi đời từ 80 - 100 năm, gốc to, sù sì, thân cây cao vút, mang vẻ đẹp nguyên sơ, lãng mạn.
Anh Nguyễn Trọng Sách, chủ điểm du lịch Đại Huệ Farm Stay, cũng là một thợ ảnh gia cho biết, năm nay do ảnh hưởng của bão lũ, hồng bị rụng quả nhiều, năng suất giảm. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của du khách, anh đầu tư thêm các hạng mục phụ trợ phục vụ việc check-in và các dịch vụ kèm theo như thuê trang phục, phụ kiện, giải khát...
Anh Nguyễn Trọng Sách, chủ điểm du lịch Đại Huệ Farm Stay, cũng là một thợ ảnh gia cho biết, năm nay do ảnh hưởng của bão lũ, hồng bị rụng quả nhiều, năng suất giảm. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu của du khách, anh đầu tư thêm các hạng mục phụ trợ phục vụ việc check-in và các dịch vụ kèm theo như thuê trang phục, phụ kiện, giải khát...
Trung bình mỗi ngày có hàng trăm du khách tìm tới vườn hồng để trải nghiệm, check-in. Những ngày cuối tuần lượng du khách thường tăng gấp đôi.
Trung bình mỗi ngày có hàng trăm du khách tìm tới vườn hồng để trải nghiệm, check-in. Những ngày cuối tuần lượng du khách thường tăng gấp đôi.
Dưới ống kính của các thợ ảnh, vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên được ghi lại thật ấn tượng.
Dưới ống kính của các thợ ảnh, vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên được ghi lại thật ấn tượng.
Cảnh quan rực rỡ của vườn hồng mỗi khi vào mùa chín tạo nên một không gian độc đáo, rất thu hút du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành.
Cảnh quan rực rỡ của vườn hồng mỗi khi vào mùa chín tạo nên một không gian độc đáo, rất thu hút du khách đến ngắm cảnh, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành.
Thời gian gần đây, cùng với bán quả hồng tươi, người dân địa phương đã sản xuất thành công rượu hồng. Rượu hồng Nam Anh là sản phẩm độc đáo kết hợp giữa rượu nếp và hương vị tự nhiên của quả hồng tạo ra hương vị đặc trưng, vừa có vị ngọt thanh của trái cây, vừa có hương thơm nồng của rượu quê.
Thời gian gần đây, cùng với bán quả hồng tươi, người dân địa phương đã sản xuất thành công rượu hồng. Rượu hồng Nam Anh là sản phẩm độc đáo kết hợp giữa rượu nếp và hương vị tự nhiên của quả hồng tạo ra hương vị đặc trưng, vừa có vị ngọt thanh của trái cây, vừa có hương thơm nồng của rượu quê.
Từ tháng 10 hàng năm trở đi, khi thời tiết bắt đầu se lạnh, cây hồng trút bỏ lá, những quả hồng căng mọng, đỏ rực rỡ trên những cành hồng khẳng khiu trông thật đẹp mắt.
Từ tháng 10 hàng năm trở đi, khi thời tiết bắt đầu se lạnh, cây hồng trút bỏ lá, những quả hồng căng mọng, đỏ rực rỡ trên những cành hồng khẳng khiu trông thật đẹp mắt.
Việc duy trì, phát triển du lịch sinh thái tại những vườn hồng cổ thụ không chỉ tạo ra các trải nghiệm khác biệt cho du khách mà còn giúp thúc đẩy kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường và gắn kết con người với thiên nhiên.
Việc duy trì, phát triển du lịch sinh thái tại những vườn hồng cổ thụ không chỉ tạo ra các trải nghiệm khác biệt cho du khách mà còn giúp thúc đẩy kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường và gắn kết con người với thiên nhiên.
Thanh Hà
#Nghệ An #vườn hồng cổ #Nam Anh #Đại Huệ #Du lịch #mờ ảo

