Chính trị

Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh Lâm Đồng

Chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng kéo giảm tội phạm, không để hình thành điểm nóng.

Bảo Giang

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tham dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh; triển khai đồng bộ các mặt công tác, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

kto-br_1-2.jpg
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Công an tỉnh Lâm Đồng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tình hình an ninh quốc gia được bảo đảm, các vấn đề phức tạp liên quan dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện được theo dõi, xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả tích cực, phạm pháp hình sự giảm 27,24% so với năm trước; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 85%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,1%.

Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba tiêu chí; số vụ cháy giảm, thiệt hại được hạn chế. Công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với hơn 2,4 triệu tài khoản định danh điện tử cá nhân được thu nhận, đạt trên 90% số công dân đủ điều kiện; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện của Công an tỉnh Lâm Đồng, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, hạn chế, nhất là ở lực lượng Công an cấp xã. Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh tập trung giải quyết tốt các vấn đề dân tộc, tôn giáo, không để hình thành điểm nóng; phấn đấu kéo giảm tối thiểu 10% tội phạm trong năm 2026; xây dựng ít nhất 30% xã, phường, đặc khu không có ma túy, tiến tới mục tiêu đến năm 2030 xây dựng tỉnh không ma túy.

kto-br_1-1.jpg
Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác công an; khẩn trương hoàn thiện quy hoạch hạ tầng công nghệ thông tin cho 124 xã, phường, đặc khu với yêu cầu bảo mật cao; hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc cơ yếu đến cấp xã; hoàn thành xây dựng 100% trụ sở Công an cấp xã trong năm 2026. Đồng thời triển khai hiệu quả phong trào thi đua kỷ luật “Ba Nhất”, xây dựng lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, gần dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có nhiều tiềm năng phát triển nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu Công an tỉnh triển khai tốt nhiệm vụ năm 2026, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là đại hội đảng các cấp và bầu cử; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chủ động nắm tình hình, phân tích, dự báo, thực hiện hiệu quả các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; kịp thời tham mưu triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy vào thực tiễn, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

