Xã hội

Xử phạt người đàn ông đe dọa, gây tâm lý hoảng sợ cho vợ ở Lào Cai

Do mâu thuẫn gia đình, ông T.Đ.C đã có hành vi to tiếng, đe dọa, gây tâm lý hoảng sợ cho vợ buộc nạn nhân phải và chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Gia Đạt

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Xuân Quang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.Đ.C về hành vi bạo lực gia đình, xảy ra trước đó trên địa bàn xã.

5-6035.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 22h ngày 12/12/2025, tại một nhà thuê thuộc thôn Làng Bông, xã Xuân Quang xảy ra vụ việc bạo lực gia đình, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu dân cư. Theo trình bày của các bên liên quan, do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, ông T.Đ.C, sinh năm 1975 (chồng của chị T.T.T) đã có hành vi to tiếng, đe dọa, gây tâm lý hoảng sợ cho chị T, buộc nạn nhân phải bỏ lại xe máy và chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, ông C. còn điều khiển xe máy va chạm làm đổ xe của chị T và dùng mũ bảo hiểm tác động vào phương tiện, gây hư hỏng tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Quang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm ổn định tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Nguồn: ĐTHĐT.
