Khởi tố gã đàn ông dùng ảnh nóng của người yêu cũ để tống tiền

Cơ quan chức năng Đà Nẵng vừa khởi tố 01 đối tượng dùng hình ảnh nhạy cảm trong thời gian yêu đương để tống tiền, buộc nạn nhân phải đưa 100 triệu đồng.

Ngày 28/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Chát (SN 1979, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo hồ sơ điều tra, năm 2016, Đỗ Chát có quan hệ tình cảm với chị B.T.N (SN 1981, trú phường Liên Chiểu). Đến tháng 3/2023, bà N quyết định chấm dứt mối quan hệ, nhưng Chát không đồng ý.

Đỗ Chát tại cơ quan Công an.

Lợi dụng việc nắm giữ các hình ảnh nhạy cảm của bà N trong thời gian yêu đương, Chát đã yêu cầu bà N phải đưa 100 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán toàn bộ hình ảnh nhạy cảm này cho người thân và bạn bè.

Khi không đạt được mục đích, Chát tiếp tục gửi hình ảnh nhạy cảm cho người thân của bà N, sau đó chụp màn hình tin nhắn đã gửi để gây áp lực tinh thần, buộc bà phải chuyển tiền. Quá lo sợ, bà N đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, hành vi của Đỗ Chát mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Do đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định cảu pháp luật.