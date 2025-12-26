Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang và những dự án của trái tim

Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội) là một trong 2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Từ những những cống hiến của mình cho sự nghiệp giáo dục và trách nhiệm cộng đồng đầy nhiệt huyết, thầy Nguyễn Xuân Khang đã được giới thiệu tham dự Đại hội diễn ra từ ngày 26 - 27/12/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

DẤU ẤN TỪ NGƯỜI THẦY

Trong dòng chảy hơn ba thập niên đổi mới giáo dục Thủ đô, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang là một trong những gương mặt tiêu biểu, để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ bằng thành tích chuyên môn, mà còn bằng tâm huyết, nhân cách và những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng.

Sinh năm 1949, xuất thân từ thế hệ học sinh chuyên Toán đầu tiên của Việt Nam (1965), con đường khoa học và giáo dục của thầy Nguyễn Xuân Khang được hun đúc từ nền tảng học thuật vững chắc và tinh thần cống hiến không mệt mỏi.

Năm 1968, thầy theo học khoa Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, thầy được giữ lại trường giảng dạy môn Vật lý cho khối phổ thông chuyên Lý – cái nôi đào tạo nhiều học sinh đạt giải Olympic quốc tế như Hoàng Lê Minh, Đàm Thanh Sơn…

Từ môi trường học thuật đỉnh cao ấy, thầy Nguyễn Xuân Khang từng bước tích lũy kinh nghiệm, khát vọng và tầm nhìn để rồi năm 1992, sáng lập Hệ thống giáo dục Marie Curie – một mô hình giáo dục ngoài công lập tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội.

Trải qua hơn 33 năm xây dựng và phát triển, từ một cơ sở ban đầu tại Khu đô thị Mỹ Đình, Trường Marie Curie đã trở thành hệ thống giáo dục liên cấp hiện đại, với đầy đủ các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, mở rộng thêm 3 cơ sở tại phường Kiến Hưng và phường Việt Hưng. Hàng chục nghìn học sinh đã trưởng thành từ ngôi trường mang triết lý nhân văn, kỷ cương và sáng tạo này.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie, thầy Nguyễn Xuân Khang luôn là người tiên phong trong đổi mới quản lý và phương pháp dạy học. Thầy đặc biệt chú trọng tổ chức các hội thảo, sinh hoạt chuyên môn với nhiều chuyên đề thiết thực như: dạy học trải nghiệm, dạy học theo chủ đề, phát triển năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Song song với đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm và tinh thần trách nhiệm. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng được khẳng định: tỷ lệ tốt nghiệp THPT, đỗ đại học – cao đẳng đạt 100%, chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều đột phá, được phụ huynh và xã hội tin tưởng.

'SỐNG LÀM LÁ LÀNH' VỚI NHỮNG DỰ ÁN VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN VĂN

Không chỉ là nhà giáo mẫu mực, thầy Nguyễn Xuân Khang còn được xã hội trân trọng bởi trái tim nhân ái và tinh thần trách nhiệm cộng đồng sâu sắc. Với tâm niệm “Sống làm lá lành”, thầy đã khởi xướng và trực tiếp tham gia nhiều dự án thiện nguyện có sức lan tỏa lớn.

Tiêu biểu là dự án trồng 4–5 vạn cây xanh tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang), hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ. Từ cuối năm 2021 đến hết năm 2024, thầy cùng giáo viên, học sinh và phụ huynh Trường Marie Curie đã trồng khoảng 40.000–50.000 cây, hình thành những cánh rừng xanh nơi địa đầu Tổ quốc, góp phần bảo vệ môi trường và giáo dục ý thức sinh thái cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, dự án hỗ trợ dạy tiếng Anh trực tuyến cho học sinh lớp 3 huyện Mèo Vạc trong suốt 3 năm liền đã trở thành điểm sáng trong giáo dục vùng khó khăn. Khi địa phương thiếu trầm trọng giáo viên tiếng Anh, thầy Nguyễn Xuân Khang đã huy động hàng chục giáo viên Marie Curie dạy trực tuyến cho toàn bộ 76 lớp học. Mô hình này nhanh chóng lan tỏa, được nhiều địa phương và tổ chức xã hội học tập, nhân rộng.

Trong đại dịch COVID-19, thầy và nhà trường đã trao 1.050 phần quà cứu trợ, trị giá 525 triệu đồng, hỗ trợ kịp thời cho người dân phường Mỹ Đình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đặc biệt xúc động là năm 2024, sau thảm họa lũ quét tại Làng Nủ (Lào Cai), thầy đã nhận nuôi 22 trẻ mồ côi, từ 3 đến 17 tuổi. Nghĩa cử nhân văn ấy đã chạm đến trái tim hàng triệu người, để rồi người dân Làng Nủ trìu mến gọi thầy bằng hai tiếng “ông nội” – một danh xưng mộc mạc mà thiêng liêng.

Song song với sự nghiệp giáo dục, thầy Nguyễn Xuân Khang còn là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam suốt nhiều nhiệm kỳ (từ khóa V đến khóa X), tích cực đóng góp cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với những cống hiến bền bỉ, thầy đã được trao tặng Huy chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”, Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc biệt là danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2022.

Ở tuổi ngoài 70, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang vẫn miệt mài với giáo dục, với cộng đồng, với những “dự án của trái tim”. Cuộc đời và sự nghiệp của thầy là minh chứng sinh động cho hình ảnh người trí thức – nhà giáo – công dân tiêu biểu, góp phần bồi đắp những giá trị tốt đẹp cho xã hội và cho các thế hệ mai sau.