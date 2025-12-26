Phú Thọ phát hiện 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi trong năm 2025

Theo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2025 của UBND tỉnh Phú Thọ, trong năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi với tổng số 11 đối tượng liên quan. Đây là các vụ việc mua bán người xảy ra trong nội địa, không liên quan đến hoạt động đưa nạn nhân ra nước ngoài.

Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn sớm dấu hiệu của tội phạm mua bán người hồi tháng 7/2025. Ảnh: CA

Qua điều tra, các đối tượng phạm tội chủ yếu là người trên 18 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm và sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Toàn bộ nạn nhân trong các vụ việc được phát hiện đều là phụ nữ, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Bên cạnh các vụ mua bán người, năm 2025, cơ quan chức năng ghi nhận 118 trường hợp công dân Phú Thọ xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài trở về địa phương. Lực lượng chức năng đã khởi tố 2 vụ án về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép; đồng thời khởi tố thêm 2 vụ án tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Phú Thọ, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, trong đó mạng xã hội tiếp tục bị lợi dụng để làm công cụ tiếp cận, lôi kéo, hướng dẫn nạn nhân di chuyển, che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc giới thiệu việc làm, thu nhập cao, không yêu cầu trình độ, nhằm đánh trúng tâm lý muốn có việc làm nhanh của người dân, nhất là phụ nữ và thanh thiếu niên.

Trước tình hình trên, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người; tăng cường cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là trên không gian mạng. Lực lượng Công an tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán người, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và Nhân dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người trên địa bàn.

