Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phú Thọ phát hiện 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi trong năm 2025

Năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ phát hiện 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi với 11 đối tượng liên quan, tội phạm chủ yếu hoạt động trong nội địa.

Nguyễn Hinh

Theo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống mua bán người năm 2025 của UBND tỉnh Phú Thọ, trong năm qua, lực lượng chức năng đã phát hiện, khởi tố 3 vụ mua bán người dưới 16 tuổi với tổng số 11 đối tượng liên quan. Đây là các vụ việc mua bán người xảy ra trong nội địa, không liên quan đến hoạt động đưa nạn nhân ra nước ngoài.

z6866520681448-2f4164619fd3b50d4ce0a40645963830.jpg
Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ phát hiện, ngăn chặn sớm dấu hiệu của tội phạm mua bán người hồi tháng 7/2025. Ảnh: CA

Qua điều tra, các đối tượng phạm tội chủ yếu là người trên 18 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định, lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm và sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội. Toàn bộ nạn nhân trong các vụ việc được phát hiện đều là phụ nữ, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Bên cạnh các vụ mua bán người, năm 2025, cơ quan chức năng ghi nhận 118 trường hợp công dân Phú Thọ xuất cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài trở về địa phương. Lực lượng chức năng đã khởi tố 2 vụ án về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép; đồng thời khởi tố thêm 2 vụ án tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Phú Thọ, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi, trong đó mạng xã hội tiếp tục bị lợi dụng để làm công cụ tiếp cận, lôi kéo, hướng dẫn nạn nhân di chuyển, che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng thường tạo vỏ bọc giới thiệu việc làm, thu nhập cao, không yêu cầu trình độ, nhằm đánh trúng tâm lý muốn có việc làm nhanh của người dân, nhất là phụ nữ và thanh thiếu niên.

Trước tình hình trên, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người; tăng cường cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, nhất là trên không gian mạng. Lực lượng Công an tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi mua bán người, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, đồng thời phát huy vai trò của chính quyền cơ sở và Nhân dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm mua bán người trên địa bàn.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: 9 bị cáo lãnh 56 năm tù vì tội mua bán người.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

#mua bán người #mua bán người dưới 16 tuổi #phòng chống tội phạm #an ninh trật tự #phú thọ

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đe dọa, gây tâm lý hoảng sợ cho vợ ở Lào Cai

Do mâu thuẫn gia đình, ông T.Đ.C đã có hành vi to tiếng, đe dọa, gây tâm lý hoảng sợ cho vợ buộc nạn nhân phải và chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Xuân Quang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.Đ.C về hành vi bạo lực gia đình, xảy ra trước đó trên địa bàn xã.

5-6035.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Thu giữ 6 bánh heroin, lộ đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới

Đối tượng Vàng A Ly khai nhận mua số ma túy trên ở phía bên kia biên giới về để bán kiếm lời, ngay sau khi mang hàng vào nội địa thì bị bắt giữ.

Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án bắt quả tang một đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

603070144-122220190502275654-8150670806977060147-n.jpg
Đối tượng Vàng A Ly cùng tang vật.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố đối tượng dâm ô trẻ em ở Vĩnh Long

Đối tượng Nguyễn Văn Giàu (tỉnh Vĩnh Long) bị cáo buộc đã tiếp cận, có hành vi dâm ô với cháu V.L.P, khi nạn nhân vừa bơm lốp xe đạp xong.

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giàu (36 tuổi, ngụ ấp Phú Phong, xã Bình Phú) về hành vi can tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 29/10, cháu V.L.P (sinh ngày 09/10/2012, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) và một số bạn học đến tiệm sửa xe "A Bưởi" (toạ lạc ấp Phú Phong, xã Bình Phú) do Giàu làm chủ để bơm bánh xe.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới