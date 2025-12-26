Hà Nội

Ba bí ẩn thế kỷ đánh đố nhân loại được giải mã trong năm 2025

Giải mã

Ba bí ẩn thế kỷ đánh đố nhân loại được giải mã trong năm 2025

Trong năm 2025, các chuyên gia, nhà khoa học đã giải mã được những bí ẩn lịch sử "đánh đố" nhân loại suốt nhiều thế kỷ.

Tâm Anh (TH)
Một bí ẩn lớn được giới nghiên cứu giải mã trong năm 2025 là xác định danh tính của một thi hài được bảo quản rất tốt. Bộ hài cốt này được tìm thấy trong một nhà thờ hẻo lánh của Áo từ những năm 1700. Ảnh: Andreas Nerlich.
Theo kết quả nghiên cứu ban đầu, các chuyên gia nhận định thi hài vẹn nguyên trên có thể thuộc về một giáo sĩ thế kỷ 18. Gần đây, các chuyên gia đã sử dụng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại, bao gồm chụp cắt lớp vi tính (chụp CT), phân tích mẫu xương và mô, xác định niên đại bằng phương pháp carbon phóng xạ. Ảnh: Andreas Nerlich.
Kết quả cho thấy thi hài vẹn nguyên đó thuộc về Franz Xaver Sidler von Rosenegg - một quý tộc từng là tu sĩ rồi trở thành linh mục quản xứ tại St. Thomas Blasenstein. Ảnh: Andreas Nerlich.
Nhóm nghiên cứu còn phát hiện ra bí quyết giúp thi hài Franz Xaver Sidler von Rosenegg gần như vẹn nguyên theo thời gian là nhờ được không khí sấy khô tự nhiên. Ảnh: Andreas Nerlich.
Cũng trong năm 2025, các nhà khoa học có phát hiện gây sốc về "thuyền ma" Hjortspring - con thuyền ván cổ nhất vùng Scandinavia (Bắc Âu). Đây là một trong những con thuyền bị những kẻ tấn công nhấn chìm xuống đầm lầy tại đảo Als ngoài khơi bờ biển Đan Mạch vào thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên. Ảnh: Boel Bengtsson.
Nhiều thế kỷ sau, "thuyền ma" Hjortspring đã được các nhà khảo cổ đem lên mặt nước và lưu giữ tại Bảo tàng Quốc gia Đan Mạch từ năm 1937. Nghiên cứu mới đây xác định con thuyền khoảng 2.400 tuổi. Ảnh: Mikael Fauvelle.
Bất ngờ hơn là các nhà nghiên cứu tìm thấy một dấu vân tay cổ đại nguyên vẹn được lưu giữ ở vật liệu xảm thuyền, tức loại vật liệu dùng để bịt kín các khe hở và chống thấm cho con thuyền. Ảnh: Johansson / Sahel Ganji.
Sử dụng phương pháp sắc ký khí khối phổ, nhóm nghiên cứu xác định được vật liệu xảm thuyền có khả năng được tạo thành từ mỡ động vật và nhựa thông, thứ khó tìm thấy ở Đan Mạch thời kỳ đó. Phát hiện này cho thấy con thuyền có khả năng đã có một hành trình dài trên đại dương để đến đảo Als. Ảnh: Johansson / Sahel Ganji.
Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Biology vào năm 2025, các nhà khoa học đã phát hiện DNA của 2 loại vi khuẩn gây bệnh trong hài cốt binh lính Pháp thiệt mạng khi rút lui khỏi Moscow năm 1812. Ảnh: Barbieri và cộng sự/Current Biology.
Theo các chuyên gia, trong chiến dịch mùa đông năm 1812, khoảng 60% trong tổng số 500.000 quân của Napoleon đã chết vì đói, rét và dịch bệnh trên đường rút lui. Họ đã sử dụng công nghệ giải trình tự DNA thế hệ mới, để sàng lọc tất cả các mầm bệnh tiềm tàng trong răng của 13 binh sĩ được khai quật tại Litva năm 2002. Ảnh: Barbieri và cộng sự/Current Biology.
Kết quả cho thấy 4 người mang vi khuẩn Salmonella enterica - tác nhân gây bệnh sốt thương hàn phụ (paratyphoid), với triệu chứng chán ăn và nổi ban đỏ; 2 người khác nhiễm Borrelia recurrentis - vi khuẩn do chấy truyền, gây bệnh "sốt tái phát" đặc trưng bởi những cơn sốt cao lặp đi lặp lại. Ảnh: Claudio Centonze/European Commission.
Qua đó, các chuyên gia khẳng định thất bại quân sự của hoàng đế Napoleon năm 1812 không chỉ do một dịch bệnh duy nhất, mà là tổng hợp của nhiều yếu tố: đói rét, ký sinh trùng cũng như nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Ảnh: Michel Signoli/UMR 6578/Aix-Marseille Université/CNRS/EFS.
Tâm Anh (TH)
