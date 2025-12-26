Hà Nội

Xã hội

Cảnh báo hoạt động 'tín dụng đen' cho vay lãi nặng trên mạng

Người vay chỉ bằng vài cú nhấp chuột là nhận được tiền nhưng đi kèm đó là lãi suất “cắt cổ”, đẩy người vay vào vòng xoáy trả nợ.

Gia Đạt

Ngày 26/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tình hình hoạt động “tín dụng đen” trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng đã tạo lập các hội, nhóm trên mạng quảng cáo “hỗ trợ tài chính siêu tốc”, “vay không cần gặp mặt”, “không cần thế chấp”, thủ tục nhanh gọn, chỉ sau vài giờ.

capture.png
Hội nhóm cho vay lãi nặng trên mạng.

Đầu tháng 11/2025, Công an thành phố Hà Nội đã tập trung triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng trên không gian mạng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra, khám phá 4 ổ nhóm, bắt giữ 22 đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng sim “rác”, tạo lập các tài khoản ứng dụng Zalo, Facebook, Telegram với thông tin “ảo”, liên hệ, mời chào khách vay, thuê tài khoản ngân hàng để giao dịch khi thực hiện hoạt động cho vay lãi.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập các hội, nhóm kín để trao đổi thông tin khách vay giữa các nhóm với nhau, khiến cho khách hàng cùng lúc bị nhiều nhóm thu các loại phí khác nhau. Tuy hoạt động cho vay trên không gian mạng, nhưng với những khách hàng vay chậm trả, ngoài gọi điện, nhắn tin đe dọa các đối tượng còn đến tận nơi tìm người vay để ép buộc, chiếm đoạt tài sản, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Để tránh trở thành nạn nhân của bẫy “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo đến người dân một số lưu ý như sau:

- Cảnh giác, không tham gia vay tiền qua các ứng dụng, mạng xã hội hoặc đường link không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản cho bất cứ ai với bất kỳ lý do gì khi chưa xác minh chính xác họ và ai, với mục đích gì.

- Khi có nhu cầu vay vốn đề nghị người dân hãy tìm đến các tổ chức tín dụng có uy tín để tìm hiểu và được hướng dẫn, hỗ trợ làm thủ tục vay tiền phù hợp với khả năng tài chính của bản thân;

- Trường hợp có nghi ngờ về các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

- Tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng trên không gian mạng để chủ động phòng tránh.

>>> Xem thêm video Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ:

(Nguồn: THĐT)
Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đối tượng cho vay lãi nặng thu lợi gần 500 tỷ

Quang làm nhân viên tại công ty cho vay lãi nặng qua ứng dụng CashVN. Nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thu lời bất chính gần 500 tỷ đồng.

Ngày 8/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã Trần Ngọc Quang (SN 1992; hộ khẩu tại phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (cũ); nay là phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

8.jpg
Đối tượng Trần Ngọc Quang và quyết định truy nã.
Xem chi tiết

Xã hội

Bộ Công an bắt giữ nhóm cho vay lãi nặng

Nhóm cho vay lãi nặng hoạt động liên tỉnh, manh động, liều lĩnh, uy hiếp, đánh đập để đòi tiền con nợ.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây cho vay lãi nặng với quy mô lớn, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, có tính chất băng nhóm xã hội đen, do các đối tượng Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Ngọc Hưởng và Bùi Văn Hải cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, đây là ổ nhóm tội phạm sống ở các tỉnh thành phía Bắc, di chuyển vào TP HCM và một số tỉnh phía Nam để tổ chức cho vay tín chấp, lãi suất từ 240%/năm đến 670%/năm, sẵn sàng sử dụng hung khí, bạo lực để thu hồi nợ. Các đối tượng tuyển đàn em, phân công vai trò rõ ràng như tìm kiếm người vay, xác minh thông tin, trực tiếp cho vay, thu tiền lãi và gốc.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 'nữ quái' cho vay lãi nặng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Mùi cho vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đoàn Thị Mùi, sinh năm 1991, trú tại xóm 9, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” (quy định tại khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự) và thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Đoàn Thị Mùi.

capture.png
Đoàn Thị Mùi tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

