Xét xử vợ chồng trùm giang hồ Vi 'Ngộ' về tội trốn thuế

Sáng 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) và Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, vợ Vi), trú tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội trốn thuế.

Trước đó, ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án trốn thuế, khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi cùng vợ là Phạm Thị Hương Giang.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Ngày 2/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, trụ sở số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3, điều 221, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, ngày 30/6, Nguyễn Văn Vi còn bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội "đưa hối lộ".

Nguyễn Văn Vi được coi là "trùm giang hồ" ở Thanh Hóa, thân cận của ông Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "thần đèn") - nhân vật đã bị Bộ Công an bắt giữ để điều tra về các sai phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản.

