Xã hội

Điều tra vụ người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang làm rõ vụ việc một người đàn ông nghi bị vợ dùng dao đâm tử vong tại xã Lâm Giang.

Gia Đạt

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đang phối hợp lực lượng chức năng điều tra làm rõ vụ người đàn ông nghi bị vợ dùng dao tấn công khiến tử vong tại nhà ở xã Lâm Giang vào tối 25/12.

vo-dam-chongjpg-1766721833103.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Lâm Giang, tỉnh Lào Cai xác nhận, khoảng 21h ngày 25/12, chính quyền nhận được thông tin về việc một người đàn ông nghi bị đâm tử vong tại nhà riêng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám nghiệm, phong tỏa hiện trường để làm rõ sự việc.

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin và hình ảnh liên quan tới vụ việc trên. Theo đó, người đàn ông đang ngồi cùng một nam giới khác, có vẻ là hàng xóm, nói chuyện và hút thuốc lào, thì người phụ nữ từ nhà bên kia đường bước sang, nói to tiếng, xưng "mày tao". Nghe người phụ nữ quát tháo, người đàn ông bực tức đứng phắt dậy cầm điếu cày vụt liên tiếp vào người phụ nữ. Người này trong lúc chống đỡ đã vớ con dao để gần đó lao vào tấn công người đàn ông.

Người hàng xóm cố gắng can ngăn, nhưng không có kết quả, người đàn ông bị đâm gục. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một người đàn ông sinh sống trên địa bàn xã, tử vong ngay tại nhà. Người vợ là đối tượng tình nghi liên quan đến vụ việc. Ở địa phương, nạn nhân được cho là thường xuyên rượu chè, cờ bạc. Nhận định nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Người đàn ông tử vong tại nhà riêng nghi bị sát hại

Nguồn: ĐTHĐT.
