Thu giữ 6 bánh heroin, lộ đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới

Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án bắt quả tang một đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vàng A Ly cùng tang vật.

Đối tượng bị bắt là Vàng A Ly, sinh năm 1987, trú tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn; tang vật thu giữ: 6 bánh heroin có khối lượng 1.925,47g, 1000 viên MTTH (hồng phiến) có khối lượng 116,55g, 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở phía bên kia biên giới về để bán kiếm lời, ngay sau khi mang hàng vào nội địa thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

