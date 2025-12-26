Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thu giữ 6 bánh heroin, lộ đường dây mua bán ma túy xuyên biên giới

Đối tượng Vàng A Ly khai nhận mua số ma túy trên ở phía bên kia biên giới về để bán kiếm lời, ngay sau khi mang hàng vào nội địa thì bị bắt giữ.

Gia Đạt

Ngày 26/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án bắt quả tang một đối tượng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

603070144-122220190502275654-8150670806977060147-n.jpg
Đối tượng Vàng A Ly cùng tang vật.

Đối tượng bị bắt là Vàng A Ly, sinh năm 1987, trú tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn; tang vật thu giữ: 6 bánh heroin có khối lượng 1.925,47g, 1000 viên MTTH (hồng phiến) có khối lượng 116,55g, 1 khẩu súng, 6 viên đạn cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở phía bên kia biên giới về để bán kiếm lời, ngay sau khi mang hàng vào nội địa thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn

Nguồn: ĐTHĐT.
#ma túy #bắt giữ #heroin #biên giới #đường dây #vàng a ly

Bài liên quan

Xã hội

Công an Nghệ An đánh sập đường dây “ngụy trang” ma túy trong hộp mỹ phẩm

Đường dây tội phạm hoạt động kín kẽ với phương thức thủ đoạn tinh vi, ma túy được “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm để vận chuyển liên tỉnh bằng xe khách.

Ngày 24/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy bằng hình thức “ngụy trang” trong hộp đựng mỹ phẩm.

images2073371-2-2.jpg
2 đối tượng Hồ Viết Đạo và Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Rủ nhau 'mở tiệc' ma tuý tại nhà, nhóm bị cáo lĩnh hơn 25 năm tù

Sau khi mua ma túy từ người lạ, Đặng Nhất Luật (tỉnh Hà Tĩnh) rủ thêm 2 người bạn về nhà mình tổ chức sử dụng thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Ngày 24/12, Tòa án Nhân dân Khu vực 4 – Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa hình sự xét xử rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến đối với 3 bị cáo, gồm: Đặng Nhất Luật (SN 1985, trú tại thôn 4, xã Hương Khê), Lê Văn Dũng (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Hương Khê) và Hoàng Tấn Phong (SN 1999, trú tại thôn 10, xã Hương Bình), về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2025, Đặng Nhất Luật mua 60 viên ma túy dạng nén giá 3,5 triệu đồng của một người không quen biết tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đem về cất giấu trong nhà ở thôn 4, xã Hương Khê để sử dụng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm có 4 tiền án ở Sơn La

Theo điều tra, Tuấn là đối tượng truy nã nguy hiểm, đã từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép ma túy.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc công an tỉnh về triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 23/12, tại phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản.

602337584-122219958962275654-3004925405184701523-n.jpg
Đối tượng Trần Anh Tuấn tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới