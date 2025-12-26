Thầy giáo trẻ giàu nhiệt huyết đến với Đại hội Thi đua yêu nước

Trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025 của ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình, thầy giáo Phạm Trọng Thịnh, sinh năm 1987, giáo viên môn Hóa học Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, là một trong những gương mặt tiêu biểu, để lại dấu ấn đậm nét bằng năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự tận tâm với học trò.

NGƯỜI THẦY CỦA NHỮNG 'CHUYẾN TÀU TRI THỨC'

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2009, thầy Phạm Trọng Thịnh được tuyển dụng về công tác tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ngay từ những ngày đầu đứng lớp, thầy đã sớm khẳng định hình ảnh một giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết, miệt mài truyền ngọn lửa đam mê Hóa học cho học sinh. Với thầy, thi đua yêu nước không chỉ là phong trào mà là động lực để không ngừng nỗ lực, cống hiến và hoàn thiện bản thân trong từng bài giảng, từng thế hệ học trò.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là cái nôi đào tạo học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, nơi mỗi giáo viên đều mang trên vai áp lực và kỳ vọng lớn. Trong môi trường ấy, thầy Phạm Trọng Thịnh nổi bật không chỉ bởi kiến thức chuyên sâu mà còn bởi khả năng khơi dậy niềm say mê học tập ở học sinh. Thầy thường ví mỗi khóa học sinh như những “chuyến tàu tri thức”, trong đó người thầy là “lái tàu” đưa các em đến bến đỗ tri thức an toàn và đầy cảm hứng.

Giai đoạn 2020–2025 ghi dấu bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp giảng dạy của thầy. Liên tiếp nhiều năm, thầy trực tiếp tham gia bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học, đạt những kết quả nổi bật: nhiều năm có 100% học sinh dự thi đạt giải; nhiều học sinh được lựa chọn vào vòng 2 tuyển chọn đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế; đặc biệt có học sinh giành huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế Al-Beruniy, huy chương Vàng Olympic Hóa học châu Á, cùng nhiều huy chương quốc tế khác tại các kỳ thi uy tín.

Những thành tích ấy không chỉ khẳng định năng lực bồi dưỡng học sinh giỏi của thầy Phạm Trọng Thịnh mà còn góp phần nâng cao vị thế của giáo dục Ninh Bình trên bản đồ tri thức khu vực và quốc tế.

NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG CHO THẾ HỆ HỌC SINH

Điểm đặc biệt trong phong cách giảng dạy của thầy Thịnh là sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức hàn lâm và phương pháp sư phạm hiện đại. Thầy chú trọng phát triển tư duy độc lập, khả năng tự học và trình bày vấn đề của học sinh thông qua phương pháp “tự học có hướng dẫn”. Học sinh được giao nghiên cứu chuyên đề, thuyết trình, tranh luận và được thầy phân tích, mở rộng, định hướng. Cách làm này không chỉ giúp các em chinh phục những kỳ thi lớn mà còn trang bị kỹ năng học tập suốt đời.

Bên cạnh chuyên môn, thầy Phạm Trọng Thịnh còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của nhà trường; là cố vấn cho nhiều câu lạc bộ học sinh; đồng thời nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện, xã hội tại địa phương. Hình ảnh người thầy gần gũi, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng học trò đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

Trong 5 năm qua, thầy Phạm Trọng Thịnh đã thực hiện nhiều sáng kiến kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao, được các cấp có thẩm quyền công nhận và áp dụng hiệu quả. Các sáng kiến tập trung vào việc hệ thống hóa kiến thức, đổi mới phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi và gắn lý thuyết với thực hành, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học. Không chỉ phục vụ cho riêng lớp học của mình, các sáng kiến của thầy còn được chia sẻ rộng rãi, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác giảng dạy.

Song song với đó, thầy còn là người tiên phong trong việc triển khai giáo dục STEM và nghiên cứu khoa học trong nhà trường, giúp học sinh có thêm cơ hội vận dụng kiến thức liên môn, tiếp cận tư duy khoa học hiện đại, chuẩn bị hành trang hội nhập trong tương lai.

Với những đóng góp bền bỉ và hiệu quả, thầy Phạm Trọng Thịnh nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp, ngành. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân thầy mà còn là niềm tự hào của tập thể Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình.

Nhìn lại chặng đường 2020–2025, thầy giáo Phạm Trọng Thịnh đã viết nên một câu chuyện đẹp về người giáo viên thời hội nhập: lặng lẽ, bền bỉ gieo mầm tri thức, thắp sáng đam mê và chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò. Thầy xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo cao quý.