Sống Khỏe

Người đàn ông 45 tuổi bị nhồi máu cơ tim do thói quen hút thuốc từ 12 tuổi

Một bệnh nhân trẻ tuổi bị nhồi máu cơ tim do thuốc lá, nhấn mạnh tầm quan trọng của khám sức khỏe định kỳ và bỏ thuốc để giảm nguy cơ tử vong.

Bình Nguyên

Theo Vietnamnet, một người đàn ông 45 tuổi (trú tại phường Tân Định, TP HCM) vừa được các bác sĩ cấp cứu thành công trong tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc tim. Trường hợp này nếu chậm thêm vài giờ, bệnh nhân có thể ngưng tim và tử vong.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân bắt đầu hút thuốc lá từ năm 12 tuổi. Đến nay, người bệnh vẫn duy trì thói quen hút khoảng 2 gói thuốc mỗi ngày. Bệnh nhân không đi khám sức khỏe định kỳ nên không rõ có bệnh nền hay không.

Khoảng ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện cảm giác mệt mỏi, nặng ngực nhưng chủ quan cho rằng do cảm gió nên tự cạo gió, giác hơi tại nhà. Đến ngày ông nhập viện, cơn đau ngực trở nên dữ dội, kèm theo vã mồ hôi lạnh, khó thở, da tái nhợt. Lúc này, người nhà mới vội đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Kết quả điện tim cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Xét nghiệm men tim Troponin I tăng vọt lên 1247,9. Đây là mức rất cao, cho thấy tổn thương cơ tim nghiêm trọng. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc tim.

Ảnh minh họa/Internet

Ê-kíp cấp cứu 115 TPHCM tiếp cận nhanh chóng chuyển bệnh nhân về cơ sở y tế gần nhất, đồng thời các bác sĩ lập tức kích hoạt báo động đỏ cấp cứu tim mạch, đưa người bệnh thẳng vào phòng can thiệp. Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành trước (LAD) đoạn gần nhánh nuôi vùng cơ tim lớn nhất bị tắc hoàn toàn. Sau khi được đặt stent tái thông mạch máu, tim bệnh nhân mới dần hoạt động ổn định trở lại.

Không chỉ nam bệnh nhân trẻ trên, nhiều cơ sở y tế đã tiếp nhận người bệnh trẻ bị nhồi máu cơ tim cấp vào cấp cứu, phần lớn đều có tiền sử nghiện thuốc lá.

Các chuyên gia cảnh báo, khi xuất hiện cơn đau ngực kéo dài trên 20 phút kèm vã mồ hôi, khó thở, buồn nôn, người bệnh tuyệt đối không cạo gió, xoa dầu hay tự điều trị tại nhà mà cần gọi cấp cứu ngay. Mỗi phút trôi qua đều làm tăng nguy cơ tử vong và di chứng tim mạch lâu dài.

Thực tế, tác hại của thuốc lá lên hệ tim mạch đã được ghi nhận qua nhiều nghiên cứu và báo cáo khoa học. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hút thuốc là nguyên nhân gây tử vong cho hàng triệu người mỗi năm, trong đó, các bệnh tim mạch chiếm phần lớn.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng người hút thuốc có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao gấp 2-4 lần so với người không hút, và nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 3 lần.

Ngoài ra, một báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho biết, hút thuốc làm gia tăng 70% nguy cơ xơ vữa động mạch, một trong những nguyên nhân chính gây nghẽn máu.

Carbon monoxide trong khói thuốc gây thiếu oxy cho các tế bào cơ thể, khiến tim phải làm việc vất vả hơn, dẫn đến suy tim sớm. Các số liệu này nhấn mạnh một thực tế rằng, thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến phổi mà còn là "kẻ thù" âm thầm của trái tim.

Hút thuốc lá gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với sức khỏe. Ảnh minh họa/Internet

Hút thuốc lá không chỉ gây bệnh nhồi máu cơ tim, đột quỵ mà còn gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và những bệnh lý ung thư như ung thư phổi, ung thư thanh quản, ung thư bàng quang...

Việc ảnh hưởng của thuốc lá và bệnh tim cũng như những bệnh lý khác đều phụ thuộc vào số lượng thuốc lá hút mỗi ngày và số năm hút thuốc lá của người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, bỏ thuốc lá, duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khỏe hằng năm là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh tim, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để tránh những hậu quả đáng tiếc.

