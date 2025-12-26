Khởi tố đối tượng thuê xe rồi đem cầm cố để chiếm đoạt tiền ở Quảng Ninh

Do cần tiền tiêu cá nhân, Tuấn Anh nhờ người quen thuê giúp xe ô tô. Ngay khi nhận xe thuê, đối tượng đã mang phương tiện đi cầm cố rồi bỏ trốn.

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1990, khu 7, phường Cẩm Phả) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Phạm Tuấn Anh.

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được đơn tố giác của ông T.Q.H (trú phường Hà Lầm, TP Hạ Long) về việc bị Tuấn Anh lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe ô tô Ford Territory màu trắng, biển kiểm soát 14A-XXX.XX, có giá trị 873 triệu đồng.

Theo hồ sơ điều tra, do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Phạm Tuấn Anh nảy sinh ý định thuê xe tự lái để mang đi cầm cố. Khoảng 22h ngày 08/4/2025, tại khu vực phường Hà Lầm, Tuấn Anh nhờ hai người quen thuê giúp chiếc xe trên. Ngay sau khi nhận được xe, đối tượng mang phương tiện đi cầm cố cho một cá nhân tên N.V.H để lấy 300 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Đáng chú ý, trong quá trình lẩn trốn, Phạm Tuấn Anh tiếp tục thực hiện hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Tuần Châu, TP. Hạ Long. Hành vi này đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện và bắt giữ kịp thời.

Căn cứ vào chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Phạm Tuấn Anh đã cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản