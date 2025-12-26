Khởi tố đối tượng dâm ô trẻ em ở Vĩnh Long

Đối tượng Nguyễn Văn Giàu (tỉnh Vĩnh Long) bị cáo buộc đã tiếp cận, có hành vi dâm ô với cháu V.L.P, khi nạn nhân vừa bơm lốp xe đạp xong.

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Giàu (36 tuổi, ngụ ấp Phú Phong, xã Bình Phú) về hành vi can tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 29/10, cháu V.L.P (sinh ngày 09/10/2012, ngụ xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) và một số bạn học đến tiệm sửa xe "A Bưởi" (toạ lạc ấp Phú Phong, xã Bình Phú) do Giàu làm chủ để bơm bánh xe.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Văn Giàu.

Sau khi bơm xe xong, Giàu bất ngờ dùng tay ôm từ sau lưng vòng qua bụng và có nhiều hành vi dâm ô với cháu P.

Phát hiện sự việc, gia đình cháu P. đã đến Công an xã Bình Phú tố giác hành vi của Giàu.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Giàu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

