Tài liệu cổ hé lộ bí mật cuộc sống của cư dân Lưỡng Hà xưa

Kho tri thức

Tài liệu cổ hé lộ bí mật cuộc sống của cư dân Lưỡng Hà xưa

Sau khi nghiên cứu các văn bản cổ có niên đại gần 3.000 tuổi, các chuyên gia đã có khám phá bất ngờ về cách người dân ở Lưỡng Hà cổ đại thể hiện cảm xúc.

Tâm Anh (theo Greekreporter)
Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí iScience, nhóm chuyên gia bao gồm: Saana Svärd, Juha Lahnakoski, Giáo sư Mikko Sams của Đại học Aalto, Ellie Bennett của Đại học Helsinki, Giáo sư Lauri Nummenmaa của Đại học Turku và Tiến sĩ Ulrike Steinert của Đại học Johannes Gutenberg Mainz đã có khám phá thú vị về cuộc sống của cư dân ở Lưỡng Hà cổ đại (ngày nay thuộc lãnh thổ Iraq). Ảnh: Juha M. Lahnakoski et. al / CC BY 4.0.
Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã kiểm tra, phân tích hơn 1 triệu từ văn bản tiếng Akkad, được viết bằng chữ hình nêm trên các phiến đất sét có niên đại từ năm 934 trước Công nguyên đến năm 612 trước Công nguyên. Ảnh: Juha M. Lahnakoski et. al / CC BY 4.0.
Những phiến đất sét có khắc chữ hình nêm ghi chép lời cầu nguyện, văn học, các giao dịch hàng ngày qua đó hé lộ cuộc sống thường nhật ở Lưỡng Hà vào hàng ngàn năm trước. Ảnh: Prisma/UIG/Getty Images.
Nhóm nghiên cứu tập trung phân tích các phiến đất sét có nội dung về cách thể hiện cảm xúc của cư dân Lưỡng Hà với các bộ phận cơ thể - một phương pháp chưa từng biết đến cho các văn bản cổ đại trước đây. Ảnh: historydefined.net.
Giáo sư Saana Svärd thuộc Đại học Helsinki là người đứng đầu nghiên cứu cho biết người Lưỡng Hà có sự hiểu biết cơ bản về giải phẫu học cơ thể người. Họ nhận ra tầm quan trọng của các cơ quan như tim, gan và phổi. Ảnh: mozartcultures.com.
Theo các chuyên gia, người Lưỡng Hà thường sử dụng những từ như “mở rộng”, “sáng ngời”, “tràn đầy” để miêu tả niềm vui, nhấn mạnh tầm quan trọng của gan trong việc thể hiện cảm xúc. Ảnh: thehistoryofancientmesopotamia.weebly.com.
Nghiên cứu cũng tiết lộ những điểm khác biệt trong cách cảm nhận cảm xúc giữa thời cổ đại với ngày nay. Nhà thần kinh học nhận thức Juha Lahnakoski thuộc Đại học Aalto lưu ý rằng, bản đồ hạnh phúc của người Lưỡng Hà phần lớn tương tự với bản đồ hiện đại nhưng nhấn mạnh gan là trung tâm của niềm vui. Ảnh: timelessfashionhub.com.
Tuy nhiên, sự tức giận lại có khác biệt rõ rệt. Trong khi người hiện đại thường cho biết cảm giác tức giận tập trung ở phần thân trên và bàn tay, người Lưỡng Hà lại mô tả cảm xúc này tập trung ở bàn chân. Ảnh: timelessfashionhub.com.
Trong khi đó, tình yêu được cả người cổ đại và hiện đại liên kết với trái tim. Tuy nhiên, người Lưỡng Hà còn liên kết cung bậc cảm xúc tình yêu với gan và đầu gối. Ảnh: timelessfashionhub.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
