Trùm giang hồ Vi 'ngộ’ bị tuyên 6 tháng tù

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") 6 tháng tù.

Ngày 26/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”, 44 tuổi, trú tại phường Hạc Thành); Phạm Thị Hương Giang, 44 tuổi - vợ của Nguyễn Văn Vi; Nguyễn Thế Thuật, 62 tuổi, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa về tội trốn thuế.

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 6/2024, vợ chồng Vi "Ngộ" mua lại căn nhà của ông Nguyễn Thế Thuật tại địa chỉ số 136 Đào Duy Từ, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa với giá 13 tỉ đồng.

Trong thỏa thuận, bên mua là vợ chồng Nguyễn Văn Vi phải nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, cùng lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, khi làm thủ tục mua bán, vợ chồng Vi "Ngộ" đã nhờ người quen soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên với mức giá là 3,75 tỉ đồng.

Sau đó, Phạm Thị Hương Giang đã chuyển cho gia đình ông Thuật số tiền mua căn nhà là 13 tỉ đồng qua tài khoản ngân hàng.

Căn cứ hành vi của các bị cáo, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vi 6 tháng tù; Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật, mỗi bị cáo bị xử phạt 100 triệu đồng.

Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng truy thu để sung ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền trốn thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ bị thất thoát trong vụ án là 231,25 triệu đồng.

Ngoài tội danh trốn thuế, Vi "Ngộ" còn bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố trong một vụ án khác về các tội: đưa hối lộ và môi giới hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Dự kiến, phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Vi cùng đồng phạm trong các vụ án khác sẽ được xét xử công khai trong thời gian tới.

