Khởi tố, tạm giam đối tượng ở Gia Lai phóng hỏa giết người vì ghen tuông

Ngày 30/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng phóng hỏa giết người vì ghen tuông.

Theo các cơ quan chức năng, hành vi của bị can Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú phường An Khê) đặc biệt nghiêm trọng, gây hậu quả nặng nề và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. Do đó, đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng về hành vi “Giết người” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bị can Nguyễn Anh Duy (thứ 2, bên trái) nghe cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố và tạm giam 4 tháng . Ảnh: ĐVCC

Theo điều tra ban đầu, chị T.T.T.N. và anh N.B.C. là vợ chồng, có 1 con chung nhưng đã ly hôn năm 2024. Sau ly hôn, chị N. mở tiệm spa tại nhà được Duy giúp đỡ. Thời gian này, chồng cũ của chị N. có lần thách thức, khiến Duy bực tức, ghen tuông.

Rạng sáng 19/10, Duy mang theo 1 can nhựa đựng xăng đến tiệm spa của chị N. Do biết rõ căn nhà, Duy đã mở cửa bên hông vào trong, thấy chị N. và anh C. đang ngủ cùng con nhỏ nên nảy sinh ý định phóng hỏa. Duy đi mua 400.000 đồng tiền xăng, quay lại đổ nhiều nơi trong nhà và phòng ngủ.

Sau khi châm lửa, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến chị N. không kịp chạy nên tử vong tại chỗ. Anh C. ôm con nhỏ chạy thoát ra ngoài nhưng cả hai bị bỏng nặng. Anh C. sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Duy bỏ chạy qua cửa hông, bị bỏng và ngạt khói nên được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Khê, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị.