Mù màu "học đòi" tự in tiền giả tiêu, chàng trai lãnh quả đắng

(Kiến Thức) - Học đòi muốn in tiền giả để tiêu nhưng anh Triệu lại là một người mù màu, hoàn toàn không phân biệt được các màu sắc. Cuối cùng, anh Triệu nhờ bạn gái giúp đỡ và được cô đồng ý.

Theo thông tin đăng tải, sự việc xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh Triệu vì muốn làm giàu nhanh chóng đã mua trên mạng máy in tiền giả, in ra rất nhiều loại tiền với các mệnh giá khác nhau.

Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu những đồng tiền giả mình vừa in ra, anh Triệu đã bị cảnh sát bắt cùng với bạn gái của mình.

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện, anh Triệu cùng bạn gái đã in rất nhiều những tờ tiền giả mệnh giá 1 tệ, 5 tệ, 10 tệ, 20 tệ và toàn bộ thiết bị in, mực in cùng các nguyên vật liệu khác...

Điều khiến cảnh sát dở khóc dở cười là những đồng tiền giả mà anh Triệu in ra thực sự quá giả, còn giả hơn cả những đồng tiền âm phủ, căn bản là không thể lưu hành trên thị trường. Tổng tất cả số tiền giả thu được khoảng 2000 tệ (tương đương 7 triệu đồng).

Sau khi bị bắt, anh Triệu nói với cảnh sát rằng, cuộc sống của anh rơi vào túng quẫn, không có thu nhập ổn định. Một lần vô tình, anh phát hiện trên mạng xã hội QQ có một diễn đàn truyền thụ kỹ thuật in tiền giả. Muốn không làm cũng có ăn, anh Triệu quyết định theo học và cắn răng chi ra bộn tiền để mua thiết bị in, nguyên vật liệu in.

Nhận được đồ chuyển về, anh Triệu bắt đầu tự in tiền giả , từ những đồng tiền có mệnh giá nhỏ, để ít ai chú ý.

Mời quý vị xem video: Bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán tiền giả. Nguồn video: VTV1

Đáng nói, học đòi muốn in tiền giả để tiêu nhưng anh Triệu lại là một người mù màu, hoàn toàn không phân biệt được các màu sắc. Cuối cùng, anh Triệu nhờ bạn gái giúp đỡ và được cô đồng ý. Bạn gái anh Triệu giúp anh phân biệt các màu khác nhau.

Thế nhưng, năm mơ anh Triệu cũng không hề nghĩ rằng, vừa mời tập tành in tiền giả, còn chưa kịp tiêu, anh và bạn gái đã bị bắt giữ.

Hiện tại, tòa án nhân dân quận Thuyền Sơn, thị Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên đã tuyên án, anh Triệu và bạn gái mắc tội in tiền giả. Anh Triệu bị phạt 3 năm 6 tháng tù giam, bạn gái anh Triệu bị phạt 1 năm 6 tháng tù giam.