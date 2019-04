Đặt vé số theo tuổi con gái nhưng nhầm, bà mẹ bất ngờ trúng

Đôi khi, đãng trí cũng là một sự may mắn, ít nhất là với cô Antoinette Ousley trong trường hợp dưới đây.

Giải độc đắc của Xổ số Michigan hôm 15/4 đã gọi tên hai người cực may mắn, và một trong số đó là cô Antoinette Ousley, sống ở thành phố Inkster, bang Michigan, Mỹ. Bà mẹ 2 con đã giành được một nửa của tổng số tiền giải thưởng 156.090 USD là 78.000 USD (khoảng 2 tỷ đồng). May mắn là vậy, song câu chuyện trúng thưởng hi hữu của Antoinetten lại phần nhiều phụ thuộc vào tính ngẫu nhiên và sự... đãng trí của cô.



Cô Antoinette Ousley may mắn trúng thưởng vì... đãng trí? Như bất kì bà mẹ thương con nào khác, cô Antoinetten vẫn thường dùng tuổi và ngày sinh của con cái để đặt vé số . Tấm vé số độc đắc với 5 chữ số này cũng được mua theo cách tương tự, duy chỉ có điều cô Antoinette đã nhớ sai hoàn toàn tuổi của con.



"Lúc đó, tôi đang ăn tối thì chợt nhớ ra mình phải kiểm tra kết quả xổ số mua từ hôm trước." - Antoinetten kể lại. "Khi thấy 5 con số trên vé trùng khớp hoàn toàn với con số trúng thưởng, tôi đã không thể tin nổi vào mắt mình. Nhìn kĩ một chút, tôi mới thấy mình đã mắc sai lầm. Hai chữ số thể hiện tuổi của con gái tôi được sử dụng là 19, nhưng sự thật là con bé đã tổ chức sinh nhật tuổi 20 trước đó rồi. Nhờ đó, tôi mới trúng giải."

Chia sẻ về dự định sau khi trúng khoản tiền lớn như vậy, cô Antoinetten cho biết mình sẽ dùng tiền mua căn nhà mới cho gia đình.