Hàng chục chủ nhân giải độc đắc triệu USD về tay trắng

Giải độc đắc 768,4 triệu USD Powerball của Mỹ đã có người trúng. Đây là giải độc đắc cao thứ tư trong lịch sử Mỹ.



Thế nhưng, trúng số hàng triệu USD không có nghĩa cuộc sống sẽ thực sự đổi khác.

Ảnh minh họa. Bud Post: Trúng số 16,2 triệu USD và cái kết tù tội, sống bằng tem phát chẩn



William "Bud" Post đã giành được 16,2 triệu USD khi trúng giải xổ số Pennsylvania năm 1988, nhưng chưa đầy 1 năm sau ông ta đã gánh trên vai khoản nợ 1 triệu USD.

"Tôi ước rằng giá như chuyện đó chưa bao giờ đến với tôi” - Post chia sẻ. "Đó thực sự là một cơn ác mộng".

Bạn gái cũ của ông đâm đơn kiện và thắng kiện với số tiền đền bù lên đến 1/3 khoản tiền thưởng. Sau đó ít lâu, anh trai của ông cũng đã bị bắt vì cáo buộc đã thuê một sát thủ giết ông với hy vọng được thừa kế một phần trong núi tiền thưởng.

Sau khi nướng hết số tiền đó vào mối làm ăn riêng, Post chìm trong nợ nần và đã phải ngồi tù vì bắn chết một người thu nợ.

"Tôi thực sự đã thấy dễ thở hơn rất nhiều sau khi tôi trở về tay trắng…” ông chia sẻ thêm, theo tờ The Washington Post.

Sau đó ông Bud sống trong cô độc với khoản trợ cấp 450 USD mỗi tháng cùng với tem phát chẩn thực phẩm cho đến khi qua đời vào năm 2006.

Sharon Tirabassi: Trúng 10 triệu USD nhưng “nghèo vẫn hoàn nghèo"

Vào năm 2004, cô Sharon Tirabassi, một bà mẹ đơn thân sống nhờ trợ cấp xã hội, đã trúng xổ số với giải thưởng lên đến 10 triệu đôla Canada từ công ty xổ số Ontario Lottery and Gaming Corp.

Cô đã dành số tiền thắng cược của mình để "sắm một căn nhà lớn, mua những chiếc xe ưa thích, mua quần áo hàng hiệu, tổ chức những bữa tiệc xa hoa, đi du lịch đến những vùng đất mới lạ, biếu tiền cho người thân, cho bạn bè vay…"

Chưa đầy 10 năm sau, cô đã trở lại với cuộc sống "di chuyển bằng xe buýt, làm các công việc bán thời gian và phải đi thuê phòng trọ".

"Mới đầu, mọi thứ xa xỉ đó đều mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, còn bây giờ thì vỡ mộng rồi", cô chia sẻ với phóng viên tờ The Hamilton Spectator.

May mắn thay, Tirabassi đã dành dụm lại một số tiền và tin tưởng trao lại nó cho sáu đứa con của mình.

Evelyn Adams: Nướng sạch tiền vào cờ bạc ở Atlantic City.

May mắn mỉm cười với Evelyn Adams tận 2 lần khi đã giúp cô trúng xổ một lần vào năm 1985 và một lần nữa vào năm 1986.

Cô nàng gốc ở New Jersey này đã trúng được 5,4 triệu USD, nhưng trang AskMen.com đưa tin rằng cô đã nướng sạch số tiền đó vào cờ bạc ở Atlantic City.

Adams cũng chia sẻ với tờ The New York Times vào năm 1993 rằng sau khi nổi danh với vận may của mình, cô đã nhận được một loạt những cuộc gọi từ mọi người với nội dung chủ yếu là để “xin xỏ”.

"Tôi bỗng chốc nổi danh và cứ đi đến đâu là mọi người đều nhận ra", cô nói.

Gerald Muswagon: Luyến tiếc cuộc vui đã tàn

Năm 1998, Gerald Muswagon đã trúng giải độc đắc Super 7 trị giá 10 triệu USD tại Canada.

Nhưng anh ấy không hề biết phải xoay xở như thế nào khi danh tiếng bỗng chốc ập đến nhờ thắng giải, theo tờ Globe and Mail của Canada.

"Anh ta sắm nhiều chiếc xe cho mình và cả cho bạn bè, mua hẳn một căn nhà và biến nó thành nơi ăn chơi trác táng, và đắm chìm trong cuộc sống xa hoa mới lạ với rượu và ma túy… Có khi trong một ngày anh ta mua tới tám chiếc tivi màn hình lớn cho bạn bè" - tờ Globe and Mail đưa tin.

Muswagon cũng dành tiền để đầu tư vào một doanh nghiệp khai thác gỗ nhưng làm ăn thua lỗ.

Cuối cùng, anh ta bị buộc phải làm một công việc nặng nhọc trong trang trại của một người bạn chỉ để kiếm sống qua ngày. Theo các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, Muswagon đã treo cổ tự tử trong gara của cha mẹ mình vào năm 2005.

Suzanne Mullins: Chồng chất nợ nần

Bà Suzanne Mullins đã trúng được giải độc đắc trị giá 4,2 triệu USD từ xổ số Virginia năm 1993.

Bà chia các khoản thanh toán hàng năm thành 3 mục, chi trả cho cả chồng và con gái, điều này khiến Mullins phải chi ra 47.000 USD mỗi năm. Bà nhanh chóng vướng vào vòng vay nợ - luật sư của bà cho hay. Bà đã phải bỏ ra khoảng 1 triệu USD để chi trả tiền thuốc men cho anh con rể không có bảo hiểm y tế của mình.

"Khó khăn lắm” - Michael Hart, luật sư của bà Mullins chia sẻ với tờ Associated Press vào năm 2004. "Không đơn giản như là đặt vé máy bay tới quần đảo Bahamas đâu".

Cô đã sử dụng các khoản thanh toán trả sau để vay khoảng 200.000 USD của một công ty chuyên phục vụ một lượng khách hàng mục tiêu đặc biệt - những người trúng xổ số, họ là những người khát tiền hơn ai hết.

Bà Mullins sau đó đã chuyển sang một khoản thanh toán một lần, nhưng cũng chẳng bao giờ trả được nợ. Công ty cho vay nợ đã đâm đơn kiện và thắng kiện khi tòa phán quyết là họ sẽ được nhận một khoản bồi hoàn là 154.000 USD nhưng cũng vô ích. Bà Mullins lúc này đã hoàn toàn trắng tay.

Americo Lopes: Bỏ việc, giấu giếm việc trúng số rồi sau đó bị kiện

Americo Lopes, một công nhân xây dựng đã trúng xổ số New Jersey. Anh ta bỏ việc và để bao biện cho điều đó, anh ta loan tin rằng mình cần phẫu thuật chân, theo tin tức từ tờ The New York Times.

Sau khi tin tức đến tai một đồng nghiệp cũ, anh ta và một vài người khác đã quay ra công kích Lopes vì anh không chia tiền thưởng cho họ như đã hứa. Trong phiên tòa kiện Lopes vì tội lừa đảo, các đồng nghiệp của anh ta đều khai rằng họ đều tham gia đóng góp công sức để giành về tấm vé độc đắc.

Tòa án đã phán quyết cho Lopes phải chia số tiền thưởng kia ra cho các đồng nghiệp như thỏa thuận.

Ibi Roncaioli: Bị chồng sát hại vì phung phí tiền thắng giải

Ibi Roncaioli, cư dân Ontario đã giành được 5 triệu USD trong một kì quay số độc đắc 649 năm 1991.

Khi chồng cô là Joseph Roncaioli, một bác sĩ phụ khoa, phát hiện ra Ibi đã bí mật trao 2 triệu USD tài sản của mình cho một đứa con ngoài giá thú, anh ta đã đầu độc cô bằng nhiều liều thuốc giảm đau, theo Toronto Star.

Anh ta bị kết án về tội ngộ sát và cho biết là đã nhờ gia đình Ibi chi trả tiền ma chay cho vợ mình.

Michael Carroll: Một bước lên mây rồi cũng một bước xuống vực

Michael Carroll mới chỉ 19 tuổi khi anh giành được giải độc đắc trị giá 9,7 triệu bảng Anh (15 triệu USD) vào năm 2002, Daily Mail đưa tin.

Nhưng theo các phương tiện truyền thông đưa tin từ thời điểm đó, một kẻ có tiền án về tội trộm cắp, mại dâm, chôm xe, và tụ tập băng đảng đã dụ dỗ cậu ta vào con đường tội lỗi trong 5 năm sau đó.

Lần gần đây nhất nghe về anh này, Carroll vẫn đang hy vọng có lại được công việc ngày xưa.

Andrew Jackson Whittaker Jr: Liên tiếp bị trộm tiền và bị kiện vì quỵt tiền sòng bạc

Năm 2002, một chủ thầu xây dựng ở West Virginia tên là Andrew Jackson Whittaker Jr. đã trúng được 114 triệu USD (đã qua thuế) trong một kỳ quay xổ số liên bang PowerBall trị giá 315 triệu USD.

Tuy vậy, đó là lần cuối vận may mỉm cười với ông.

Năm 2003 một tên trộm đã ăn cắp số tiền 545.000 USD mà Whittaker cất trong xe. Một năm sau ông lại gặp phải tình cảnh y như cũ và mất tiếp 200.000 USD.

Ông cũng bị sòng bạc Caesar ở Atlantic City kiện vì kí một tấm séc giả trị giá 1,5 triệu USD.

Chỉ trong vòng 4 năm, toàn bộ tài sản của ông đã tiêu tan sạch.

Billy Bob Harrell Jr.: Trúng số là ác mộng tồi tệ nhất từng xảy ra trong đời

Một nhà truyền giáo tín Chúa đồng thời cũng là một người chơi chứng khoán tại Home Depot đã được Chúa đáp lời khi ông ta trúng giải độc đắc 31 triệu USD từ xổ số Texas năm 1997.

Ban đầu, mọi chuyện rất suôn sẻ, Billy Bob bỏ việc, ông đi du lịch đến Hawaii và mua một trang trại, sáu căn nhà mới và cả xe hơi. Ông cũng đã mua tặng 480 con gà tây cho người nghèo, theo tờ Time.

Nhưng cũng như nhiều người trúng số khác, ông không thể nói lời từ chối khi nhận được những lời “xin xỏ” . Ông ta cũng gặp rắc rối về tài chính với một công ty chuyên gửi tới những người trúng xổ số một khoản tiền để đổi lấy phiếu séc hàng năm của họ, nhưng số tiền kiếm được lại chẳng thấm vào đâu so với số tiền ông đã trúng số.

Truyền thông thời điểm đó đưa tin rằng sau đó ông ta đã phải ly dị vợ và tự sát. Không lâu trước khi chết, ông nói với một cố vấn tài chính rằng "trúng xổ số là cơn ác mộng tồi tệ nhất từng xảy ra trong đời tôi".

Willie Hurt: Sa vào cuộc chơi ma túy

Năm 1989, Willie đã trúng giải độc đắc 3,1 triệu USD xổ số Michigan.

Hai năm sau, Hurt đã phải ly dị, mất quyền nuôi con và bị buộc tội giết người - và theo phương tiện truyền thông đại chúng. Ông ta đã nghiện một loại ma túy tổng hợp dạng thô.

Thời đó, người ta truyền tai nhau rằng cả gia tài khổng lồ của Willie chỉ chui vừa vào ống thuốc phiện.

Denise Rossi: Ly hôn mà không kê khai tiền trúng giải

Khi Denise Rossi trúng được 1,3 triệu USD từ xổ số California, cô ta đã giữ kín chuyện này và đột ngột yêu cầu ly hôn với chồng cô là Thomas mà không một lời giải thích, theo tờ The Los Angeles Times.

Thomas bị sốc nhưng cũng đã đồng ý ly hôn với cô. Trong quá trình ra tòa làm thủ tục, Denise vẫn tiếp tục giữ bí mật về khoản tiền kia.

Hai năm sau, Thomas nhận được một lá thư tại nhà mới ở Los Angeles, trong đó có tiết lộ nội dung sự thật.

Anh ta sau đó đã kiện Denise vì không kê khai số tiền trúng thưởng của cô trong vụ ly hôn và tòa đã phán quyết chuyển tất cả số tiền đó về cho Thomas.

Ngay cả luật sư của Denise cũng thừa nhận với mọi người rằng cô đã có thể giữ được một nửa số tiền trúng giải của mình nếu lúc đó cô thành thật với chồng. "Khi bị vạch trần, cô ấy sẽ bị ghép vào tội lừa đảo" - luật sư cho biết thêm

Trong khi đó, Thomas Rossi lại tận hưởng khoản bồi hoàn 48.000 USD một năm của mình.

"Nếu không phải do trúng xổ số, Denise và tôi có lẽ vẫn sẽ ở bên nhau. Tốt hơn hết là mọi thứ nên như vây", anh chia sẻ.

Luke Pittard: Quay về làm nhân viên bán bánh mì kẹp thịt tại McDonald

Luke Pittard sinh ra ở xứ Wales đã trúng được giải độc đắc 1,3 triệu bảng Anh (1,9 triệu USD) vào năm 2006, nhưng anh ta đã dành gần như tất cả số tiền đó cho chuyến du lịch đến Quần đảo Canary, tổ chức hôn lễ và sắm một căn nhà.

Một năm rưỡi sau, Pittard buộc phải quay lại với công việc cũ tại McDonald.

"Mọi người đều nghĩ rằng tôi hơi điên rồ nhưng tôi lại cho rằng tiền bạc chỉ là vật ngoài da, cuộc sống mới đáng trân trọng. Trước khi tôi trở thành triệu phú, tôi thích làm việc tại McDonald và giờ tôi vẫn thực sự thích được quay trở lại đó làm việc một lần nữa" - Pittard chia sẻ với phóng viên tờ Telegraph vào năm 2008.

Rhoda và Alex Toth: Hầu tòa vì trốn thuế

Alex và Rhoda Toth đã trúng giải độc đắc 13 triệu USD tại bang Florida vào năm 1990. Và 15 năm sau, họ đã trở về cảnh khốn cùng.

Theo tờ Tampa Bay Times, đôi vợ chồng đã chi tiêu rất nhiều cho chuyến du lịch kéo dài ba tháng tới Las Vegas, trong đó bao gồm việc thuê một căn penthouse với giá 1.000 USD một đêm tại Mirage. Trở về nhà, họ mua 10 mẫu đất.

Hai người cuối cùng đã bị IRS (Chi cục thuế quan Mỹ) buộc tội trốn thuế sau khi phát hiện ra họ nộp đơn xin bảo hộ phá sản và kê khai sai về các khoản nợ do thua cờ bạc. Vào thời điểm bị truy tố, thông tin cho rằng họ đã qua mặt IRS tới 2,5 triệu USD tiền thuế.

Alex đã chết trước khi vụ án này được đưa ra xét xử; còn Rhoda đã phải chịu mức án 2 năm tù.

Callie Rogers: Bà mẹ tuổi teen chưa biết cách tiêu tiền khôn ngoan

Callie Rogers chỉ mới 16 tuổi khi cô trúng được 1,9 triệu bảng Anh (khoảng 3 triệu USD) trong một đợt quay xổ số của Anh năm 2003. Lúc ấy cô còn quá trẻ để biết cách quản lý số tiền này của mình hoặc biết cách điều khiển đồng tiền thay vì để nó che mờ mắt, theo tờ Gawker.

Một thời gian ngắn sau, Rogers đã nhanh chóng đốt phá gia tài của mình. Cô đã dành hàng triệu USD cho việc đi du lịch, mua sắm quần áo, mua xe hơi, bơm ngực và chi hơn 300.000 USD cho ma túy.

Cô cũng đã chi hơn 250.000 USD để xây một căn nhà gỗ và mua nhà cho mẹ mình.

Giờ đây Rogers cuối cùng đã trở thành một bà mẹ trẻ với ba đứa con, và trong một lần phỏng vấn cô cho hay cô sẽ dạy con mình tiêu tiền một cách cẩn thận.

"Tôi mừng vì biết con mình khi lớn lên sẽ hiểu được giá trị của đồng tiền", cô chia sẻ với phóng viên tờ The Sun. "Lúc ấy tôi còn quá trẻ con để nắm giữ trong tay số tiền trời ban đó. Tôi đã gần như đánh mất bản thân mình, nhưng may mắn thay, bây giờ tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều".