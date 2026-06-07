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Xã hội

Hơn 5.100 thí sinh tranh suất vào Chuyên Ngoại ngữ

Trường ngoại ngữ Hà Nội thu hút hàng nghìn thí sinh đăng ký, trong đó lớp tiếng Pháp và tiếng Hàn có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất, tạo nên mùa tuyển sinh sôi động.

Bình Nguyên

Sáng ngày 7/6, 5.141 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (thuộc ĐH Ngoại ngữ - ĐH QGHN). Để giành suất vào trường này, các thí sinh phải hoàn thành bài thi của 4 môn, bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn Ngoại ngữ chuyên. Môn Ngoại ngữ chuyên được tính hệ số 2 khi xét tuyển.

Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ năm nay có 5.141 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng 1.755 hồ sơ so với năm trước. Năm nay trường tuyển 630 chỉ tiêu, tỉ lệ chọi cao nên cuộc đua đầy áp lực. Trường có các lớp chuyên gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn. Trong số các khối chuyên, chuyên Tiếng Anh tiếp tục thu hút lượng đăng ký lớn nhất với 1.585 hồ sơ cho 315 chỉ tiêu.

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Đồng hành cùng các sĩ tử trong ngày thi là sự dõi theo đầy lo lắng, kỳ vọng của các bậc phụ huynh. Ảnh VOV

Đáng chú ý, xét về tỷ lệ cạnh tranh, chuyên Tiếng Pháp và chuyên Tiếng Hàn là hai lớp có tỷ lệ chọi cao nhất. Mỗi lớp tuyển 35 học sinh nhưng có tới 510 hồ sơ đăng ký, tương đương khoảng 14,6 hồ sơ cạnh tranh một suất học.

Các lớp chuyên Tiếng Trung và chuyên Tiếng Nhật cũng ghi nhận sức hút lớn với lần lượt 837 và 836 hồ sơ đăng ký cho 35 chỉ tiêu mỗi lớp. Chuyên Tiếng Nga có 399 hồ sơ đăng ký cho 35 chỉ tiêu, trong khi chuyên Tiếng Đức có 464 hồ sơ cho 70 chỉ tiêu.

Theo quy chế tuyển sinh của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, thí sinh dự thi 4 môn, gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn Ngoại ngữ chuyên. Trong đó, môn Ngoại ngữ chuyên được tính hệ số 2 khi xét tuyển.

Trước đó, tại Hà Nội đã diễn ra sôi động các kỳ thi vào lớp 10 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Việc Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ tổ chức thi ngay sau các trường này tiếp tục tạo nên đợt cao điểm cho mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026.

Mời độc giả xem video Xăng E10 kiểm soát chất lượng, giải tỏa căng thẳng (Nguồn VTV1)
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