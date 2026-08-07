Năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8 với lớp 1, 9,12; các khối còn lại tựu trường ngày 29/8. Ngày khai giảng vẫn 5/9.

Ngày 7/8, Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027. Theo đó, lễ khai giảng vẫn được tổ chức vào ngày 5/9 như mọi năm.

Các trường tổ chức tựu trường sớm nhất trước khai giảng một tuần, tức ngày 29/8, riêng với khối 1, 9, 12 thì có thể sớm hai tuần - từ 22/8.

Học kỳ I sẽ kết thúc trước ngày 18/1, học kỳ II trước ngày 31/5. Các trường phải xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS cho học sinh trong một tháng sau đó. Việc tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, 6, 10) chậm nhất đến 31/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027 dự kiến vào ngày 11-12/6. Bộ cho biết lịch này sẽ được duy trì trong các năm học tiếp theo.

Học sinh trường Tiểu học Thạch Bàn A, Hà Nội. Ảnh nhà trường

Dựa vào khung trên, các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch năm học riêng, miễn đảm bảo đủ 35 tuần (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II 17); thực hiện các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định.

Nếu thời tiết khắc nghiệt, xảy ra thiên tai, địa phương chủ động cho học sinh nghỉ và học bù, đảm bảo tiến độ chương trình. Các địa phương này có thể cho tựu trường sớm và kéo dài năm học, song không quá hai tuần so với lịch chung. Trường hợp đặc biệt, các tỉnh, thành cần báo cáo Bộ trước khi thực hiện.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch năm học phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định cho học sinh nghỉ và học bù, đảm bảo tiến độ và kế hoạch học tập. Các địa phương có thể tựu trường sớm và kéo dài thời gian năm học không quá 2 tuần so với quy định. Trong trường hợp đặc biệt, các địa phương cần báo cáo Bộ GD&ĐT trước khi thực hiện.