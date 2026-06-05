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Xã hội

Sở GD&ĐT Đồng Nai công bố đáp án môn Toán thi vào lớp 10 THPT năm 2026

Hơn 30.000 thí sinh Đồng Nai tham dự Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2026- 2027. Sở GD&ĐT vừa Đồng Nai công bố đáp án môn Toán để thí sinh kiểm tra kết quả.

Bình Nguyên

Ngày 5/6, Sở GD&ĐT Đồng Nai vừa công bố đáp án chính thức môn Toán thi lớp 10 năm 2026, giúp thí sinh đối chiếu kết quả và phục vụ công tác xét tuyển vào các trường THPT công lập.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, toàn thành phố Đồng Nai có 30.441 thí sinh đăng ký dự thi vào 24 trường THPT công lập (bao gồm 3 trường chuyên). Đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầu tiên sau khi sáp nhập.

Thí sinh đăng ký dự thi thực hiện 3 bài thi bắt buộc gồm: Toán (tự luận, thời gian 120 phút), Ngữ văn (tự luận, 120 phút) và tiếng Anh (kết hợp trắc nghiệm và tự luận, 60 phút). Thí sinh thi vào trường THPT chuyên, ngoài 3 môn trên còn phải thi thêm 1 môn chuyên với thời gian làm bài 150 phút.

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Thí sinh thảo luận đề thi sau buổi thi tiếng Anh tại Trường THPT Thống Nhất A (huyện Trảng Bom). Ảnh: Công Nghĩa/baodongnai.

​Đáp án chính thức môn Toán thi vào lớp 10 Đồng Nai năm 2026 như sau:

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Đáp án chính thức môn Toán. Nguồn vietnamnet.vn.

Đề thi môn Toán thi vào lớp 10 THPT Đồng Nai năm 2026:

Sở GD&ĐT Đồng Nai công bố đáp án môn Toán thi vào lớp 10 THPT năm 2026 ảnh 11
Sở GD&ĐT Đồng Nai công bố đáp án môn Toán thi vào lớp 10 THPT năm 2026 ảnh 12
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