CSGT Hà Nội xuyên mưa, mở đường đưa người bị rắn cắn đi cấp cứu

Ngày 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 14h39 ngày 6/8, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội), gồm Đại úy Phạm Lê Biên, Tổ trưởng và Đại úy Tạ Quang Dũng đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao Võ Chí Công - Xuân La, thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ người dân trên xe taxi mang biển kiểm soát 30E-974.55.

CSGT xuyên mưa, mở đường cho xe chở bệnh nhân đi cấp cứu. (Ảnh: CA Hà Nội).

Theo thông tin người dân cung cấp, trên xe đang chở anh N.V. T. (sinh năm 1983, trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội) bị rắn hổ mang cắn, cần nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu, điều trị.

Xác định đây là tình huống nguy cấp, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người bệnh, Tổ công tác đã khẩn trương báo cáo Ban Chỉ huy đơn vị, đồng thời sử dụng xe mô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe taxi di chuyển theo lộ trình nhanh và an toàn nhất đến bệnh viện.

Bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám kịp thời. (Ảnh: CA Hà Nội).

Thời điểm này, trên địa bàn thành phố có mưa lớn, nhiều tuyến đường đông phương tiện, việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương và quyết đoán, các cán bộ Cảnh sát giao thông đã hỗ trợ xe chở bệnh nhân nhanh chóng tiếp cận Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai để được cấp cứu kịp thời.

Trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Cảnh sát giao thông, đại diện gia đình bệnh nhân đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

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