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Xã hội

Phát hiện quả bom “khủng” còn sót lại sau chiến tranh ở Hà Tĩnh

Trong lúc làm vườn, người dân xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đã phát hiện quả bom “khủng” dài 1,8 m, đường kính 35 cm, nặng khoảng 113 kg.

Hạo Nhiên

Ngày 7/8, thông tin từ Ban Công binh (Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng khoảng 113 kg tại thao trường bắn Thạch Ngọc (xã Toàn Lưu).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 5/8, người dân ở thôn Hoàng Dụ (xã Kỳ Khang) phát hiện 01 quả bom còn khá nguyên vẹn tại trang trại của gia đình nên đã cấp báo chính quyền địa phương.

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Quả bom được phát hiện tại trang trại người dân. Ảnh: Văn Đức

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy quân sự xã Kỳ Khang đã có mặt phối hợp với Công an xã cắt cử lực lượng khoanh vùng bảo vệ hiện trường và báo cáo với Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp nhận tin báo, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã điều động lực lượng công binh tới hiện trường. Qua kiểm tra, ngành chức năng xác định đây là loại bom nổ phá, có ký hiệu MK81-250 LBS, dài 1,8 m, đường kính 35 cm, trọng lượng khoảng 113 kg, từng được quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh.

Hiện, quả bom đã được lực lượng chức năng vận chuyển tới thao trường bắn Thạch Ngọc (xã Toàn Lưu) huỷ nổ thành công.

>>> Xem thêm video huỷ nổ bom “khủng” ở Quảng Trị.
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