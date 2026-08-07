Giang hồ mạng Tiến "Bịp" lĩnh 8 năm tù

Nguyễn Thành Long (còn gọi là Tiến "Bịp") và Nguyễn Văn Tuấn cùng bị phạt 8 năm tù vì tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trưa 7/8, Tòa án nhân dân khu vực 6, TP Hải Phòng đã tuyên phạt Nguyễn Thành Long (38 tuổi, tức Tiến "Bịp") 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng tội danh trên, Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi) cũng bị tuyên mức án 8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Long (Tiến "Bịp") tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 8/7/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp Công an xã Kiến Minh kiểm tra nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn tại thôn Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Đạo đang sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra xác định, trong các ngày 7 và 8/7/2025, Nguyễn Thành Long nhiều lần yêu cầu Nguyễn Văn Tuấn mua ma túy, chuyển tiền để Tuấn mua ma túy rồi mang về cùng sử dụng.

Sau khi Tuấn mua được ma túy, Long đến nhà Tuấn và cùng Tuấn, Nguyễn Văn Đạo sử dụng trái phép chất ma túy cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND khu vực 6, TP Hải Phòng nêu quan điểm cho rằng, có đủ căn cứ xác định Nguyễn Thành Long nhiều lần chỉ đạo, chuyển tiền cho Nguyễn Văn Tuấn mua ma túy để cả hai cùng sử dụng với Nguyễn Văn Đạo. Các bị cáo tổ chức cho từ hai người trở lên sử dụng trái phép chất ma túy nên đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Văn Đạo, cơ quan tiến hành tố tụng xác định người này chỉ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nên đã bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành Long còn quanh co, chỉ thừa nhận một phần hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX xác định có đủ cơ sở kết luận hành vi của các bị cáo phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” như cáo trạng truy tố.

Nói lời sau cùng, Nguyễn Thành Long đã nhận thức được hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý của Nhà nước về chất ma túy, gây mất trật tự, an toàn xã hội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò và các tình tiết liên quan, TAND khu vực 6, TP Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Thành Long và Nguyễn Văn Tuấn mỗi bị cáo 8 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Thành Long (tức Tiến “Bịp”) được biết đến là "giang hồ mạng" có lượng lớn người theo dõi trên Facebook, YouTube và TikTok. Trước khi bị bắt, đối tượng thường xuyên livestream, đăng tải các video bàn luận về "đạo lý giang hồ", chia sẻ nhiều phát ngôn gây tranh cãi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Triệt phá đường dây buôn bán thuốc, thực phẩm chức năng giả: