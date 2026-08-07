Điều gì khiến Tiến "Bịp" trở thành cái tên gây chú ý trên mạng xã hội?

Từng nổi tiếng với nhiều livestream thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, Nguyễn Thành Long (Tiến "Bịp") bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại Hải Phòng sáng ngày 7/8/2026.

Sáng 7/8, TAND khu vực 6 (TP Hải Phòng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thành Long (SN 1988, thường được biết đến với biệt danh Tiến "Bịp") cùng các đồng phạm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sáng 7/8, Tòa án nhân dân khu vực 6 xét xử sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Thành Long tức Tiến "Bịp". Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Vụ án nhận được sự quan tâm khi trước thời điểm bị đưa ra xét xử, Nguyễn Thành Long (thường được biết đến với biệt danh Tiến "Bịp") từng là một trong những gương mặt gây chú ý trên không gian mạng, nổi tiếng qua các buổi livestream và nhiều phát ngôn được chia sẻ rộng rãi trên Facebook, YouTube, TikTok.

Trong giai đoạn 2019-2021, khi trào lưu "giang hồ mạng" phát triển mạnh, Tiến "Bịp" trở thành cái tên được nhiều người biết đến. Trước khi xây dựng hình ảnh trên các nền tảng trực tuyến, Nguyễn Thành Long từng được nhắc đến với thành tích học tập tốt, tốt nghiệp loại giỏi và có thời gian làm kỹ sư thiết kế tại một doanh nghiệp trong lĩnh vực đóng tàu.

Sau đó, Nguyễn Thành Long chuyển hướng sang hoạt động trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh gắn với phong cách "giang hồ mạng" thông qua các buổi phát trực tiếp chia sẻ quan điểm cá nhân về cuộc sống, cách ứng xử, cờ bạc và những vấn đề được cộng đồng mạng quan tâm. Cách nói chuyện trực diện, sử dụng nhiều ngôn ngữ đời thường cùng những quan điểm gây tranh luận giúp Tiến "Bịp" nhanh chóng tạo được lượng người theo dõi lớn trên Facebook, YouTube và TikTok.

Tiến "Bịp" từng xây dựng kênh YouTube với lượng người đăng ký lớn, thường xuyên đăng tải các video, livestream xoay quanh những câu chuyện đời sống, châm ngôn, quan điểm về xã hội và cái gọi là "đạo lý giang hồ". Bên cạnh các nội dung trên trang cá nhân, Nguyễn Thành Long còn nhiều lần xuất hiện trong các buổi livestream, video trò chuyện cùng Huấn Hoa Hồng và một số nhân vật có lượng người theo dõi lớn trên Facebook, YouTube, TikTok.

Những màn tương tác trên không gian mạng cùng phong cách thể hiện khác biệt giúp hình ảnh Tiến "Bịp" được lan truyền rộng rãi. Nhiều đoạn livestream sau đó được cắt ghép, chia sẻ lại trên các nền tảng, tạo ra lượng tương tác lớn.

Trong thời gian nổi tiếng, nhiều phát ngôn của Tiến "Bịp" như "Tham lam", "Ngu dốt", "Còn cái nịt", "Chuyện nhặt tiền"... được cộng đồng mạng nhắc lại trong nhiều video, ảnh chế và nội dung giải trí. Cùng với sự lan truyền này, các phát ngôn và nội dung livestream của Nguyễn Thành Long cũng tạo ra nhiều cuộc tranh luận về hình ảnh mà nhân vật này xây dựng trên không gian mạng.

Tiến "Bịp" từng gây chú ý trên mạng xã hội với nhiều phát ngôn được lan truyền rộng rãi.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h ngày 8/7/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra căn nhà của Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú xã Kiến Minh, Hải Phòng) sau khi phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định có Nguyễn Thành Long (Tiến "Bịp") và Nguyễn Văn Đạo (SN 1984, trú Hải Phòng) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá cùng nhiều vật chứng liên quan.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn, lực lượng điều tra thu giữ thêm một túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tại nơi ở của Nguyễn Thành Long, cơ quan chức năng cũng phát hiện một vỏ túi nilon còn bám dính tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Theo Viện KSND TP Hải Phòng, trong quá trình điều tra, ban đầu các bị can không thừa nhận hành vi phạm tội. Sau 6 ngày đấu tranh, đến ngày 13/7/2025, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Thành Long về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hơn một năm sau khi bị khởi tố, Nguyễn Thành Long cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND khu vực 6 (TP Hải Phòng).