Hà Nội chuẩn bị gì cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hơn 129.000 thí sinh?

Hà Nội đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, tổ chức và hướng dẫn thi cho hơn 129.000 thí sinh.

Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát toàn diện công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 so với năm 2025. Trong đó có gần 7.900 thí sinh tự do, gồm thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT và thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng. Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, thành phố đã bố trí 222 Điểm thi với 5.899 phòng thi.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn Thành phố đã nhận được sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và toàn thể hệ thống chính trị. Vì vậy, các văn bản quan trọng ban hành từ sớm, Ban Chỉ đạo thi Thành phố và cấp phường, xã được thành lập và sớm ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Hà Nội tăng hơn 5.000 thí sinh/ Nguồn AN

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị hướng dẫn, tập huấn công tác coi thi, kiểm tra thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo tổ chức Kỳ thi. Đồng thời tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị và các phương án đảm bảo tổ chức Kỳ thi tại các phường, xã và các Điểm thi trên địa bàn Thành phố...

Ngay sau hội nghị về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành cùng UBND các xã, phường để kiểm tra, rà soát tiến độ chuẩn bị cho kỳ thi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu từ nay đến ngày 10/6, các địa phương cần khẩn trương rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, đặc biệt là các điểm thi mới chưa được sử dụng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua. Việc kiểm tra phải được thực hiện kỹ lưỡng từ cơ sở vật chất, điều kiện kỹ thuật đến các phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Những hạn chế còn tồn tại như điều kiện làm việc của lực lượng bảo vệ đề thi, chất lượng bàn ghế hoặc các yếu tố cơ sở vật chất khác cần được khắc phục triệt để trước khi kỳ thi diễn ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đề thi - tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước. Các địa phương phải rà soát toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường truyền, thiết bị thu phát sóng và các điểm thi có khả năng kết nối mạng trong cũng như xung quanh khu vực thi. Không chỉ các điểm thi mới mà cả những điểm thi đã sử dụng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng cần được kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng.

Trong bối cảnh các thiết bị công nghệ ngày càng tinh vi, nguy cơ gian lận bằng thiết bị điện tử hoặc các hình thức kết nối từ xa cần được đặc biệt lưu ý. Đối tượng dự thi tốt nghiệp THPT có mức độ hiểu biết công nghệ cao hơn, vì thế các đơn vị, địa phương không được chủ quan trong công tác phòng ngừa.

Các quy trình niêm phong, kiểm soát, bảo vệ khu vực tổ chức thi phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tránh hình thức.

Ngoài yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cũng đề nghị các đơn vị xây dựng phương án hỗ trợ hiệu quả đối với những trường hợp thí sinh gặp khó khăn như ốm đau, sự cố trong quá trình di chuyển hoặc các tình huống bất khả kháng khác, với mục tiêu không để thí sinh nào bỏ lỡ kỳ thi.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và thể hiện tinh thần sẵn sàng của thành phố Hà Nội đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đến nay, 126 xã, phường trên địa bàn thành phố đang tích cực hoàn thiện các phương án tổ chức kỳ thi, đồng thời xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11 và 12/6 tại gần 2.500 điểm thi. Cả nước có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 62.000 em so với năm trước.

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