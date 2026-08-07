Bóc gỡ đường dây chuyên bán ma túy 'cỏ' cho công nhân, học sinh ở Hà Tĩnh

Đường dây mua bán ma túy 'cỏ' này phát sinh hơn 9.000 lượt giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng, khách hàng chủ yếu là công nhân, học sinh...

Ngày 7/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của 20 đối tượng liên quan.

Theo đó, từ đầu tháng 7 đến nay, cơ quan Công an đã đột kích nhiều địa điểm, bắt quả tang Lê Anh (SN 1995, trú phường Sông Trí) và Nguyễn Xuân Sơn (SN 1996, trú phường Hoành Sơn). Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét đối với Võ Tá Hoành (SN 1996, trú phường Trần Phú), đồng thời triệu tập gần 40 đối tượng liên quan.

Đối tượng Võ Tá Hoành cầm đầu đường dây mua bán ma tuý cỏ. Ảnh: CACC

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng thu giữ 975,38g ma túy dạng "cỏ", 1 ô tô, 5 xe máy, 25 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Tá Hoành được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây.

Được biết, các đối tượng mua ma túy dạng "cỏ" với số lượng lớn từ ngoài tỉnh đưa về Hà Tĩnh, sau đó chia nhỏ để bán cho người có nhu cầu. Đường dây chủ yếu nhắm đến công nhân tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh ở một số trường THCS, THPT trên địa bàn.

Các đối tượng trong đường dây bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động mua bán được thực hiện trên không gian mạng, khiến việc giao dịch và phân phối ma túy diễn ra kín đáo, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2026, hệ thống tài khoản ngân hàng của các đối tượng đã phát sinh hơn 9.000 lượt giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.