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Xã hội

Khởi tố Khánh Sky, Hồ Văn Khoa và “Vua quạt” Trần Đình Tiệp

Nguyễn Văn Hợi (Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và “Vua quạt” Trần Đình Tiệp bị khởi tố liên quan đến những mâu thuẫn trên mạng xã hội về hoạt động từ thiện.

Hải Ninh

Ngày 7/8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) liên quan đến những mâu thuẫn trên mạng xã hội về hoạt động từ thiện.

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Các bị can trong vụ án - Ảnh: VTV

Theo đó,Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trần Đình Tiệp và Nguyễn Văn Hợi bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Điều tra cho thấy, các đối tượng nhiều lần livestream tranh cãi với nội dung phản cảm, xúc phạm nhau nhằm tăng lượt xem, tương tác và mở rộng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Không dừng lại ở các buổi phát trực tiếp, Nguyễn Văn Hợi và Hồ Văn Khoa còn bàn bạc, lôi kéo nhau đến nhà Trần Đình Tiệp để gây rối trật tự. Các livestream sau đó lan truyền rộng rãi, tác động tiêu cực đến dư luận, ảnh hưởng đến danh dự của những người liên quan và tình hình an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Trước đó, Nguyễn Văn Hợi (34 tuổi, tức Khánh Sky) cùng Hồ Văn Khoa đến nhà Vua Quạt Trần Đình Tiệp ở xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh livestream chửi bới, thách thức.

Trong một buổi livestream, Huấn tuyên bố nếu có người chuyển tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Huấn sẽ đóng góp số tiền gấp 3 lần. Sau tuyên bố này, ông Trần Đình Tiệp công khai hình ảnh hai lần chuyển với tổng số tiền 1,1 tỷ đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Song, Huấn Hoa Hồng sau đó cho biết sẽ không thực hiện tuyên bố nói trên với lý do không muốn biến hoạt động thiện nguyện thành một cuộc “cá cược”.

Khi sự việc gây tranh cãi trên mạng xã hội, Khánh Sky và Hồ Văn Khoa đăng tải một số nội dung công kích TikToker Vua Quạt trước khi trực tiếp tìm đến xưởng sản xuất của ông Tiệp, livestream, dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp. Sự việc gây ồn ào trên mạng xã hội cũng như đời thực. Sau sự việc, gia đình ông Tiệp công bố việc gửi đơn tố giác Hợi và Khoa đến cơ quan công an.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

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Nguồn: VTV1
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