Sáng nay 4/6, thí sinh tranh suất lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội

Sáng nay 4/6, thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội. Năm 2026, Trường THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội tuyển 490 chỉ tiêu cho 8 khối chuyên.

Sáng 4/6, các thí sinh dự thi môn Tiếng Anh (vòng 1) trong kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Sư phạm Đại học Sư phạm Hà Nội; buổi chiều cùng ngày làm bài thi Toán (vòng 1). Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội chính thức diễn ra trong hai ngày 4–5/6/2026.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 490 chỉ tiêu cho 8 khối chuyên, tăng 70 chỉ tiêu so với năm 2025. Trong đó, các lớp chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh tuyển 70 học sinh/lớp, riêng chuyên Sinh và Địa tuyển 35 học sinh/lớp.

Kỳ thi được tổ chức trong hai ngày 4–5/6, giữ nguyên lịch so với năm trước. Thí sinh phải làm 4 bài thi, gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (vòng 1) và môn chuyên theo đăng ký. Riêng thí sinh thi chuyên Tin có thể chọn môn chuyên là Toán hoặc Tin.

Thời gian làm bài: Toán và Ngữ văn vòng 1 là 120 phút, Tiếng Anh vòng 1 là 60 phút, môn chuyên 150 phút (riêng Tiếng Anh và Hóa học chuyên là 120 phút).

Ảnh minh họa/xaydungchinhsach.chinhphu.vn

Trường chỉ xét tuyển những thí sinh đáp ứng các điều kiện, dự thi đủ 4 bài, không vi phạm quy chế thi và không có bài thi nào dưới 3,5 điểm.

Điểm xét tuyển được tính bằng điểm môn chính vòng 1 (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2). Các môn còn lại ở vòng 1 chỉ là điều kiện, không tính vào điểm xét tuyển.

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​Lịch thi lớp 10 Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm năm 2026

Kết quả thi được công bố trước ngày 30/6 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (http://hnue.edu.vn) hoặc Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm (http://csp.edu.vn). Trường không gửi kết quả thi tới từng thí sinh.

Trước đó, trong hai ngày 30-31/5, hơn 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành ba môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập gồm Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Ngày 1/6 hơn 16.000 thí sinh thi vào các trường THPT chuyên trên địa bàn thành phố với không khí cạnh tranh gay gắt. Hà Nội có 4 trường THPT chuyên gồm: Hà Nội - Amsterdam, Chu Văn An, Nguyễn Huệ và Sơn Tây.

Môn thi gồm: Ngữ văn; Toán (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin học); ngoại ngữ khác (tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức dành cho thí sinh thi vào các lớp chuyên ngoại ngữ), Khoa học tự nhiên (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Vật lí, Hóa học, Sinh học); Lịch sử và Địa lí (dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Lịch sử, Địa lí) và tiếng Anh.

Năm học 2026-2027, cả 4 trường THPT chuyên ở Hà Nội đều giữ ổn định số lớp và chỉ tiêu như năm ngoái, tổng 2.730 chỉ tiêu.

Trước đó, ngày 23/6 kỳ thi của trường chuyên Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) mở màn cho mùa tuyển sinh lớp 10 trong cả nước.

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 150 chỉ tiêu, gồm 90 chỉ tiêu chuyên Ngữ văn, 30 chỉ tiêu chuyên Lịch sử và 30 chỉ tiêu chuyên Địa lí.

Năm nay, trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) tuyển 150 học sinh lớp 10, với hơn 2.000 thí sinh dự thi. Lớp chuyên Lịch sử có tỷ lệ chọi cao nhất với 1/15, hai lớp chuyên Văn và Địa lý lần lượt 1/14 và 1/12. Thí sinh phải làm bốn bài thi, gồm Văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý). Điểm xét tuyển là điểm bốn môn, trong đó môn chuyên hệ số 3, tối đa 60. Thí sinh phải đạt từ 2 điểm trở lên mỗi môn chung, từ 6 điểm với môn chuyên

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