Hai trẻ xuất huyết não do dị dạng mạch máu được nút tắc thành công

Hai bệnh nhi 7 và 8 tuổi bị vỡ dị dạng thông động tĩnh mạch não, xuất huyết não, được can thiệp nội mạch và phục hồi tốt.

Nút tắc hoàn toàn ổ dị dạng

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa phối hợp với chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương thực hiện thành công can thiệp nội mạch điều trị cho hai bệnh nhi bị dị dạng thông động tĩnh mạch não (AVM) vỡ.

Đoàn công tác của Bệnh viện Nhi Trung ương do BSCKII. Lê Đình Công, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, kiêm Trưởng Đơn nguyên Can thiệp, làm trưởng đoàn. Bác sĩ trực tiếp thực hiện can thiệp, đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho ê-kíp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Bệnh nhi đầu tiên là N.V.T., 7 tuổi, trú tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Trẻ nhập viện sau 2 ngày đau đầu, không sốt, không nôn. Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy xuất huyết não thùy chẩm bên phải. Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định nguyên nhân là vỡ dị dạng thông động tĩnh mạch não (AVM).

Trường hợp thứ hai là H.N., 8 tuổi, trú tại phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Trẻ vào viện trong tình trạng đau đầu, sốt và nôn. Hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) phát hiện tổn thương xuất huyết ở thùy thái dương. Các bác sĩ tiếp tục xác định đây là trường hợp AVM não bị vỡ.

Sau khi xác định tổn thương, ê-kíp can thiệp mạch nhanh chóng hội chẩn, lựa chọn phương án điều trị phù hợp cho từng bệnh nhi. Cả hai trẻ được chỉ định chụp và nút dị dạng thông động tĩnh mạch não bằng phương pháp can thiệp nội mạch.

Ca can thiệp nút dị dạng mạch máu cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Với kỹ thuật này, bác sĩ đưa một ống thông nhỏ qua hệ thống mạch máu, tiếp cận vùng tổn thương trong não và sử dụng vật liệu gây tắc để bít ổ dị dạng. Mục tiêu là loại bỏ dòng máu bất thường qua ổ dị dạng, qua đó giảm nguy cơ tiếp tục xuất huyết.

Sau can thiệp, tổn thương dị dạng của cả hai bệnh nhi được kiểm soát và bít tắc hoàn toàn. Sức khỏe hai trẻ phục hồi tốt, sau đó được xuất viện.

Việc triển khai kỹ thuật can thiệp nội mạch có ý nghĩa trong điều trị các bệnh lý mạch máu não ở trẻ em. So với phẫu thuật mở hộp sọ trong những trường hợp phù hợp, can thiệp nội mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu, giúp hạn chế tổn thương mô não lành và có thể rút ngắn quá trình hồi phục.

Đặc biệt, khi bệnh nhi xuất hiện xuất huyết não cấp do AVM vỡ, khả năng chẩn đoán và can thiệp tại chỗ giúp rút ngắn thời gian chuyển tuyến, tạo điều kiện tận dụng thời gian cấp cứu và giảm những nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển người bệnh.

Dị dạng mạch não có thể âm thầm cho đến khi vỡ

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, dị dạng thông động tĩnh mạch não ở trẻ em là bệnh lý mạch máu tương đối hiếm gặp nhưng có thể gây biến chứng nghiêm trọng. Đây là tình trạng các động mạch và tĩnh mạch hình thành một mạng lưới mạch máu bất thường, làm thay đổi dòng máu trong não.

Bệnh có thể diễn tiến âm thầm và không biểu hiện rõ ràng trước khi xảy ra biến cố. Khi ổ dị dạng bị vỡ, trẻ có thể xuất huyết não cấp, đe dọa tính mạng hoặc để lại di chứng thần kinh như yếu liệt, rối loạn ngôn ngữ và ảnh hưởng đến phát triển nhận thức.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện đau đầu đột ngột, dữ dội hoặc đau đầu kéo dài, tái diễn không rõ nguyên nhân, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá, xử trí.

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