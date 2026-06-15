Phẫu thuật thành công dị dạng động tĩnh mạch vùng đầu cho người bệnh 36 tuổi

Người bệnh Nguyễn Đức Phong (36 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) cho biết, từ khoảng năm 2013, anh phát hiện một khối nhỏ bất thường phía sau tai trái. Do không gây đau hay ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt nên anh chỉ theo dõi mà không điều trị.

Tuy nhiên, theo thời gian, khối bất thường ngày càng lớn, nổi rõ dưới da và xuất hiện cảm giác đập theo nhịp tim. Đến năm 2019, người bệnh bắt đầu có các triệu chứng đau vùng đầu, sụp mí mắt trái nên đi khám và được can thiệp đặt stent tại một bệnh viện tuyến tỉnh vào năm 2020.

Dù đã được điều trị, khối phình vùng sau tai trái vẫn tồn tại, tiếp tục phát triển và ngày càng lộ rõ. Đến cuối tháng 5 năm 2026, người bệnh xuất hiện chóng mặt, khó chịu kéo dài nên đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng thăm khám.

Bất thường mạch máu trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả siêu âm Doppler cho thấy vùng dưới da sau tai trái có hình ảnh bất thường mạch máu, bên trong xuất hiện cả phổ động mạch và tĩnh mạch. Tổn thương lan rộng lên đỉnh đầu và vùng chẩm.

Chụp DSA động mạch cảnh cho thấy hệ động mạch cảnh bên phải hoàn toàn bình thường, trong khi các nhánh động mạch cảnh ngoài bên trái xuất hiện tình trạng thông động - tĩnh mạch vùng sau tai.

Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nhằm loại bỏ hoàn toàn khối dị dạng và hạn chế nguy cơ tái phát.

Ê-kíp tiến hành tiếp cận động mạch cảnh ngoài để kiểm soát phần lớn nguồn máu nuôi khối dị dạng. Sau đó, các bác sĩ bóc tách trực tiếp và cắt bỏ toàn bộ tổn thương mạch máu bất thường.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau phẫu thuật, hệ tĩnh mạch giãn trên da đầu xẹp và co nhỏ rõ rệt. Kết quả siêu âm kiểm tra cho thấy không còn hình ảnh khối phình cũng như tình trạng thông động - tĩnh mạch.

Người bệnh hồi phục tốt và các triệu chứng khó chịu trước đó được cải thiện đáng kể.

TS.BS Nguyễn Lương Tấn, Khoa Ngoại tim mạch - lồng ngực, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết, dị dạng động - tĩnh mạch là tình trạng động mạch và tĩnh mạch thông nối trực tiếp với nhau mà không thông qua hệ mao mạch bình thường.

Đối với các tổn thương vùng đầu, người bệnh có thể xuất hiện khối phồng bất thường, cảm giác đập theo nhịp tim, nghe tiếng thổi trong đầu, đau hoặc tăng kích thước dần theo thời gian.

Bệnh không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn nguy cơ vỡ khối dị dạng khi va chạm hoặc chấn thương nhẹ. Trong những trường hợp lưu lượng máu qua khối dị dạng lớn, tim phải hoạt động quá mức trong thời gian dài, làm tăng nguy cơ suy tim.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi phát hiện các khối phồng bất thường vùng đầu, mặt hoặc cổ, đặc biệt nếu khối có biểu hiện đập theo nhịp tim, phát ra tiếng ù hoặc tiếng thổi, đau kéo dài, sưng to dần.

Ngoài ra, các triệu chứng như chóng mặt, sụp mí mắt, yếu liệt hoặc các dấu hiệu thần kinh khác cũng cần được thăm khám sớm tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch hoặc ngoại mạch máu.

Việc phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ giúp loại bỏ tổn thương mà còn giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm, tránh để bệnh tiến triển kéo dài gây khó khăn cho quá trình điều trị về sau.

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