Tưởng ngủ say, người đàn ông hôn mê, sặc phổi sau cuộc rượu

Một người đàn ông hôn mê, tím tái, SpO₂ chỉ 38% sau cuộc rượu. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ sặc chất nôn gây suy hô hấp cấp.

Trung bình mỗi tháng, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận 3-4 trường hợp nhập viện do hậu quả của sử dụng rượu. Một số người bệnh diễn biến nặng khi mất ý thức, nôn và hít phải chất nôn vào phổi.

Hôn mê, tím tái sau khi uống nhiều rượu

Theo BS Nguyễn Ngọc Minh Châu, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, người bệnh liên quan đến rượu thường nhập viện trong tình trạng suy hô hấp hoặc toan chuyển hóa do ngộ độc rượu. Một số trường hợp nặng phải lọc máu.

Một nam giới ngoài 40 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, được gia đình đưa đến bệnh viện sau khi uống một lượng lớn rượu. Người bệnh đột ngột mất ý thức, gọi hỏi không đáp ứng, nôn nhiều thức ăn, tím tái và khó thở. Khoảng 10 phút sau khi xuất hiện triệu chứng, người bệnh được đưa đến viện.

Khi tiếp nhận, người bệnh hôn mê sâu, môi và đầu chi tím, phổi có ran ẩm hai bên. Độ bão hòa oxy máu khi thở khí phòng chỉ còn 38%, trong khi mức bình thường ở người khỏe mạnh là 95%-100%. Xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu rất cao.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh suy hô hấp cấp, viêm phổi do hít phải thức ăn và chất nôn, ngộ độc ethanol trên nền tăng huyết áp. Người bệnh được đặt nội khí quản cấp cứu, hút ra nhiều dịch thức ăn, thở máy, bù dịch, sử dụng kháng sinh và chuyển Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc tiếp tục điều trị.

Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực ghi nhận các đám đông đặc và hình kính mờ tại vùng nhu mô phổi phía sau hai bên, phù hợp với tổn thương do hít phải chất nôn khi người bệnh nằm ngửa.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không để người say nằm ngửa

BS Nguyễn Ngọc Minh Châu cho biết, rượu là chất ức chế hệ thần kinh trung ương. Khi nồng độ cồn trong máu tăng cao, phản xạ ho và nuốt - những cơ chế giúp bảo vệ đường thở - có thể suy giảm hoặc mất hoàn toàn. Nếu người bệnh nôn trong lúc nằm ngửa, dịch dạ dày và thức ăn có thể trào vào đường hô hấp, gây sặc, tổn thương phổi và suy hô hấp.

Điều đáng lưu ý là tình trạng mất ý thức do rượu dễ bị nhầm với “ngủ say”. Tuy nhiên, khi người uống rượu đã lơ mơ, không đáp ứng hoặc bất tỉnh, nguy cơ sặc và suy hô hấp có thể xảy ra nhanh chóng.

Khi người say giảm ý thức, cần đặt người bệnh nằm nghiêng sang một bên, kê cao đầu và vai, tuyệt đối không để nằm ngửa. Người nhà phải luôn ở cạnh theo dõi, giữ ấm và không để người say ngủ một mình.

Không cố gây nôn khi người bệnh đã lơ mơ, giảm ý thức hoặc bất tỉnh. Người nhà cũng không nên tự ý sử dụng thuốc “giải rượu” hoặc cho người say tắm.

Cần gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu như gọi hỏi không tỉnh hoặc không đáp ứng, thở chậm hoặc ngắt quãng, da tái, môi và đầu chi tím, nôn nhiều khi đang lơ mơ, co giật hoặc người lạnh bất thường.

Khi đến viện, gia đình cần cung cấp cho bác sĩ thông tin về loại rượu, số lượng và thời điểm uống. Nếu sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, cần thông báo để bác sĩ lưu ý nguy cơ ngộ độc methanol, một tình trạng có thể gây mù lòa và tổn thương não vĩnh viễn.

Với rượu ngâm, cần cho biết loại động vật hoặc thực vật được sử dụng. Danh sách các thuốc người bệnh đang dùng cũng là thông tin cần thiết cho quá trình cấp cứu, điều trị.

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