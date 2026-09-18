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Xã hội

Quảng Ninh huy động hơn trăm người khống chế đám cháy chợ Kim Sơn

Sáng ngày 18/9, đám cháy bùng lên tại khu vực kinh doanh quần áo, giày dép tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh.

Hải Ninh

Vụ cháy chợ Kim Sơn (phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh) xảy ra khoảng 8h sáng. Người dân khi đó phát hiện ngọn lửa xuất hiện và bùng lên tại khu vực kinh doanh quần áo, giày dép, cột khói bốc cao.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Quảng Ninh đã huy động lực lượng, phương tiện của đơn vị cùng UBND phường, Công an phường, Điện lực và các lực lượng liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

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Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chi viện của Công an thành phố Hải Phòng cũng được huy động để phối hợp xử lý vụ cháy.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện phường Mạo Khê cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy xảy ra tại một số ki ốt thuộc khu vực chợ Kim Sơn, lãnh đạo phường nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ.

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Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Phường đã khẩn trương huy động trên 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy; triển khai phương án khoanh vùng, khống chế, không để đám cháy lan rộng. Sau khoảng 40 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Các lực lượng chức năng đã kịp thời triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.

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Một số hình ảnh công tác chữa cháy.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, thống kê, làm rõ.

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Nguồn: Dân việt
#Cháy chợ #Quảng Ninh #Kim Sơn #Chữa cháy #Lực lượng cứu hộ #Thiệt hại tài sản

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