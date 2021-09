Nữ diễn viên giảm 11kg trong 1 tuần vì phương pháp cực sốc

Do giảm cân quá đà bằng cách ăn cháo cả tuần, cân nặng của Trương Dư Hi chỉ còn 39kg, trong khi cô cao 1m68 nên trông gầy tong teo, thiếu sức sống.

Trương Dư Hi vốn nổi tiếng là nghệ sĩ có vóc dáng mảnh mai. Cô cao 1,68 m, cân nặng trung bình chỉ có 42kg. Tuy nhiên, do giảm cân quá đà, có thời điểm cân nặng của Dư Hi chỉ còn 39kg, trong khi cô cao 1m68 nên trông gầy tong teo, thiếu sức sống.



Trương Dư Hi cao đến 1m68 nhưng chỉ nặng 39kg, trông gầy gò thiếu sức sống. Nữ diễn viên sinh năm 1993 cũng nhiều lần chia sẻ về bí quyết giảm cân, giữ dáng của bản thân: Ăn cháo cả ngày và nhịn ăn tối Trương Dư Hi chia sẻ cách giảm cân là ăn cháo cả ngày và nhịn ăn tối. Nữ diễn viên cho biết cô giảm 11kg sau 1 tuần ăn kiêng. Trương Dư Hi bỏ bữa tối, chỉ ăn hai bát cháo hạt kê vào bữa sáng và trưa. Hình ảnh gầy trơ xương của Trương Dư Hi khiến fan lo lắng. Ảnh Sohu. Tuy nhiên, nữ diễn viên không khuyến khích phương pháp giảm cân này. Cô cho biết bình thường, để có vóc dáng đẹp, tay chân thon nhỏ, nữ diễn viên không ăn sau 17h chiều. Trước khi ngủ, cô squat 50 lần, xoa chân tay để giảm mỡ, dễ ngủ hơn. Ngoài ra, mỹ nữ họ Trương khuyên bạn nên uống 8 ly nước mỗi ngày. Trong giảm cân, uống nước rất quan trọng. Nhảy 5 tiếng, tập thể dục 2 giờ mỗi ngày Để giữ dáng nuột nà, Trương Dư Hy thường xuyên tập luyện, vận động. Cô thường tập nhảy 5 giờ mỗi ngày. Nhảy trong 1 giờ, bạn có thể đốt cháy khoảng 300 calo. Trong 5 tiếng, bạn có thể đốt cháy 1500 calo. Trong khi đó, tập thể dục trong 1 giờ thường tiêu thụ khoảng 400 calo. Trong 2 giờ, bạn có thể đốt cháy 800 calo. Nói cách khác, Trương Hy Dư tiêu tốn đến 2300 calo mỗi ngày cho việc tập luyện. Trương Dư Hi thường mặc trang phục tôn vòng eo nhỏ, nhưng che đi phần bắp tay, đùi thiếu sức sống.

Theo Sina, nghệ sĩ nữ Trung Quốc thường đóng phim cổ trang, phải mặc trang phục nhiều lớp, các nữ diễn viên luôn cố gắng giảm cân để trông thon thả hơn khi lên hình. Ngoài đời, Trương Dư Hi thường mặc trang phục tôn vòng eo nhỏ, nhưng che đi phần bắp tay, đùi thiếu sức sống.