"Thẩm mỹ quốc tế Lucy" ngang nhiên hoạt động dù đang bị đình chỉ

Ngày 26/4, thông tin từ Sở Y tế TP HCM, dù còn trong thời gian đình chỉ hoạt động, một doanh nghiệp vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép ngay ở trung tâm quận 1. Đó là cơ sở kinh doanh có biển hiệu “Thẩm mỹ quốc tế Lucy” (số 44 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, quận 1). Điều đáng nói là cơ sở này hành nghề trái phép ngay trung tâm quận 1, đã bị Thanh tra Sở xử phạt trước đó (2/2024), chưa hết thời hạn đình chỉ hoạt động vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ trái phép trở lại.

Cơ sở này được Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), chưa có giấy phép hành nghề y tế nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các kỹ thuật xâm lấn trên cơ thể người. Doanh nghiệp đăng ký loại hình kinh doanh chủ yếu là chăm sóc da, điều trị các vấn đề về da, trị mụn, nám tàn nhang, dịch vụ tắm trắng, dịch vụ xăm, phun, thêu trên da.

Cơ sở Thẩm mỹ Quốc tế Lucy hành nghề trái phép ngay trung tâm quận 1, đã bị Thanh tra Sở xử phạt trước đó (2/2024), chưa hết thời hạn đình chỉ hoạt động vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ trái phép trở lại - Ảnh: Sở Y tế TP HCM

Trong quá trình hoạt động cho tới nay, Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy vẫn chưa được Sở Y tế thẩm định đủ điều kiện và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại địa chỉ 44 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, quận 1, tuy nhiên, cơ sở này vẫn tiếp nhận, thực hiện các dịch vụ tiêm filler, botox, meso cho khách hàng và đăng tải nội dung quảng cáo các khóa đào tạo tiêm Filler – Botox – Tan mỡ trên trang thông tin điện tử http://www.lucyspa.vn.

Ngày 25/4, Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra địa chỉ trên. Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận tại tầng 1 Công ty có 1 phòng trang bị giường phẫu thuật, đèn mổ và 1 tủ dựng thuốc, trang thiết bị y tế. Tầng 2 có 2 phòng chăm sóc da. Tầng 3 có 1 phòng chăm sóc da bên trong trang bị giường và máy chăm sóc da.

Đoàn kiểm tra phát hiện tại phòng nhân viên ở tầng 3 và tầng 4 có chưa nhiều trang thiết bị, vật tư y tế (kim tiêm, dịch truyền, chỉ phẫu thuật) và các sản phẩm thuốc, filler, btox. Cơ sở chưa cung cấp hóa đơn, chứng từ nguồn gốc các sản phẩm trên, Đoàn kiểm tra tiến hành niêm phong tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Thời điểm kiểm tra tại quầy tiếp nhận khách hàng, phát hiện các phiếu thông tin khách hàng có thực hiện dịch vụ meso. Đồng thời, Đoàn kiểm tra ghi nhận trên hệ thống máy tính tại quầy tiếp tân có các dữ liệu thông tin về khách hàng đã thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở (tiêm mông, tiêm cằm, rãnh má, xóa nhăn mắt, tiêm meso,..).

Trước đó, ngày 6/2, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy do ông Trương Huỳnh Long Hải làm Giám đốc với hành vi vi phạm “Sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người) xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ” và đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Công ty thời hạn 4,5 tháng.

Cho đến nay vẫn chưa hết thời hạn đình chỉ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Võ Thiên Kim – nhân viên Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Lucy - hành vi vi phạm “Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh” (Quyết định số 57/QĐ-XPHC ngày 6/2/2024).

Theo Sở Y tế TP HCM, cũng tại địa bàn quận 1, cùng thời điểm, Thanh tra Sở y tế kiểm tra tại địa chỉ 9/12 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, quận 1 (theo thông tin từ trang thông tin điện tử http://www.lucyspa.vn), tại đây, Đoàn ghi nhận địa chỉ này trước đây chính là địa điểm kinh doanh của Hộ Kinh doanh Phunglucyspa do bà Vũ Thị Phụng làm chủ hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ chăm sóc da mặt.

Qua tra cứu, hộ kinh doanh này đã đóng mã số thuế ngày 05/3/2024. Tại địa chỉ này hiện có treo biển hiệu “LN ABKOREA”, đại diện cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra phát hiện nhân viên NTH đang thực hiện tư vấn dịch vụ “cắt cánh” (trẻ hóa, se khít máy, làm hồng) cho khách hàng H.T.G, bên canh đó, Thanh tra Sở còn phát hiện 1 cuốn sổ tay ghi thông tin khách hàng từ đầu tháng 4/2024 thực hiện các dịch vụ: “triệt lông, cắt môi bé, làm hồng cậu bé, hồng bi”,…. Thời điểm kiểm tra tại tầng 1 cở sở có phòng chăm sóc da trang bị 3 giường và máy triệt lông (laser).

Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu 2 cơ sở sở trên ngưng ngay hoạt động trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và tháo gỡ ngay các nội dung quảng cáo không đúng quy định. Thanh tra Sở tiến hành mời người đại diện theo pháp luật của 2 cơ sở và các cá nhân có liên quan đến tiếp tục làm việc, xác minh và xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi hoạt động khám bệnh chữa bệnh không phép và quảng cáo không đúng quy định.