6 dấu hiệu đột quỵ trước 1 tuần nên đi khám kẻo hối hận

Theo thống kê, hơn một nửa số ca đột quỵ xảy ra ngoài bệnh viện, vì thế, việc nhận biết các dấu hiệu sẽ hạn chế thấp nhất nguy cơ căn bệnh nguy hiểm này tìm đến. Dưới đây là các dấu hiệu đột quỵ trước 1 tuần mà các bạn có thể tham khảo để nhận biết sớm. 1. Đau tức ngực: Đau tức ngực là dấu hiệu cảnh báo rõ nét bệnh đột quỵ có thể xảy ra sau đó 1 tuần mà mức độ chính xác lên đến 70%. Người bệnh sẽ cảm thấy những cơn đau thắt tức ngực như có vật gì đè nặng, ngực nóng rát và có cảm giác như bị cấu xé. Các cơn đau tức ngực có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào ngay cả khi người bệnh đang ngủ. Vì vậy, ngay khi nhận thấy các cơn đau tức ngực người bệnh nên đến bệnh viện để kiểm tra một cách nhanh chóng và kịp thời nhất. 2. Khó thở: Ngoài tức ngực, người bệnh sẽ cảm thấy khả năng thở của mình trở nên khó khăn. Đặc biệt khi bạn đã ra ngoài trời để hít thở được tốt hơn nhưng vẫn thở không đều, đứt quãng. Lúc này có thể là tim của bạn đang gặp vấn đề khiến phổi không nhận được lượng oxy cần thiết cho việc thở. Vì vậy, nếu bất ngờ có những biểu hiện này cũng không nên chủ quan mà cần tìm hiểu rõ nguyên nhân. 3. Cảm thấy mệt mỏi: Cơ thể mệt mỏi thường xuyên và không rõ nguyên nhân cũng chính là một trong những dấu hiệu của bệnh đột quỵ. Lúc này, kể cả người bệnh nghỉ ngơi cũng thấy rất mệt mỏi, uể oải người mềm nhũn và thiếu sức sống. Do đó, nếu nhận thấy cơ thể đang không được khỏe người bệnh hãy ngay lập tức đến các cơ sở y tế kiểm tra để phòng tránh nguy cơ đột quỵ. 4. Thèm ngủ: Thèm ngủ không dứt tưởng chừng như dấu hiệu bình thường nhưng thực chất đây có thể là biểu hiện cho thấy cơ thể đang không được khỏe và có nguy cơ gặp phải bệnh đột quỵ. Thèm ngủ xảy ra khi tim gặp khó khăn trong quá trình bơm máu đi nuôi các bộ phận khác của cơ thể. Lúc này một số tĩnh mạch ở mắt cá chân hoặc bàn chân có thể sưng nên, dẫn đến phình tĩnh mạch gây phù nề ở người bệnh. Nếu nhận thấy dấu hiệu này, cần lập tức đến bệnh viện trước khi quá muộn. 5. Cảm lạnh liên miên: Nhiều người thường chủ quan khi mắc chứng cảm lạnh vì chỉ nghĩ rằng đây là chứng bệnh “xoàng”. Thực chất, bệnh cảm lạnh có thể do tim bị yếu đi dẫn đến rò rỉ máu vào phổi. Lúc này nếu người bệnh ho có đờm màu hồng nhạt thì chắc chắn rằng bệnh đang cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Nếu tình trạng cảm lạnh kéo dài mãi không dứt cần lập tức đến gặp các bác sĩ để được kiểm tra, chẩn đoán và điều trị. 6. Xây xẩm, chóng mặt: Những người sắp gặp phải một cơn đột quỵ sẽ thường có cảm giác hoa mắt, chóng mặt, choáng váng có khi trước cả tuần. Lúc này, tim yếu đi khiến hệ thống tuần hoàn trong cơ thể gặp nhiều khó khăn khi phải lưu thông máu. Thay vì chủ quan, nếu xuất hiện tình trạng chóng mặt, xây xẩm nhiều lần trong ngày người bệnh nên theo dõi để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc. Theo khuyến cáo, nếu bạn có triệu chứng nghi ngờ đột quỵ não, cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời tránh các di chứng nặng nề về sau. Ảnh minh họa: IT. Mời độc giả xem video" Đau bụng, nóng rát vùng bụng là dấu hiệu của bệnh gì?". Nguồn: SKĐS.

