“Dương Quá” Cổ Thiên Lạc U60 vẫn trẻ đẹp “hút hồn” nhờ nhịn ăn

Kể từ sau khi tham gia bộ phim "Thần điêu đại hiệp" với vai Dương Quá năm 1995 cho đến nay, Cổ Thiên Lạc vẫn là một trong những mỹ nam của điện ảnh Hồng Kông. Từ trong phim đến ngoài đời, người đàn ông này luôn biết cách đốn tim phái nữ bởi tài năng diễn xuất lẫn ngoại hình điển trai, phong độ. Ngày 20/8, HK01 đưa tin Cổ Thiên Lạc tham gia sự kiện và chia sẻ về bí quyết giữ gìn vóc dáng ở tuổi 51. Nam diễn viên sinh năm 1970 tiết lộ anh nhịn ăn suốt hơn 10 năm qua. Cổ Thiên Lạc cho hay, mỗi ngày anh chỉ ăn một bữa, thường nhịn ăn vào buổi tối để giảm lượng tinh bột hấp thụ vào cơ thể. "Nhiều lúc tôi mải quay phim quên luôn cả ăn. Cũng có khi nhìn thấy mọi người ăn, tôi đi chỗ khác để tránh bị kích thích", ngôi sao Thần điêu đại hiệp nói. Tuy nhiên, nam diễn viên 51 tuổi cũng đưa ra "khuyến cáo", phương pháp nhịn ăn này không phù hợp với tất cả mọi người. Để giảm cân hiệu quả và lâu dài, nên tuân thủ chế độ dinh dưỡng theo khuyến nghị của bác sĩ và tập luyện đều đặn. Dù lịch quay, lịch làm việc dày đặc nhưng Cổ Thiên Lạc nói anh luôn đảm bảo là dù bận rộn thế nào cũng dành thời gian chăm sóc sức khỏe của mình. Anh luôn giữ thời gian biểu nghiêm ngặt là tập thể dục 3 lần một tuần. Ngoài ra, Cổ Thiên Lạc còn đặc biệt chăm chút cho làn da. Có những nguyên tắc về chăm sóc da được anh duy trì khá nghiêm ngặt. Nam tài tử cho rằng bản thân sẽ bớt điển trai đi nếu gương mặt kém mịn màng. Nguyên tắc của anh là không bao giờ dùng khăn ướt để rửa mặt vì môi trường ẩm ướt của khăn khiến vi khuẩn rất dễ dàng bám lại. Do đó, anh chỉ rửa mặt bằng nước ấm từ vòi hoa sen, hoặc nước chảy trực tiếp từ vòi ra. Cuối cùng là dùng khăn khô để lau sạch vùng mặt. Khán giả Trung Quốc giành lời khen ngợi cho sự kiên trì của Cổ Thiên Lạc. Bên cạnh đó, truyền thông cũng đánh giá đây là bí quyết giúp nam diễn viên trẻ trung hơn so với độ tuổi 51. Ở tuổi 51, Cổ Thiên Lạc vẫn còn độc thân. Khi bị dư luận sốt sắng chuyện yên bề gia thất của mình, mỹ nam này hóm hỉnh cho biết: "Có lẽ do tôi độc thân nên luôn vui vẻ, lạc quan nên mới đẹp trai, lịch lãm như thế này".

