Xã hội

Đà Nẵng triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước sau lũ

Các trung tâm y tế khu vực phối hợp với các địa phương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Thanh Hà

Ngày 31/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết, Sở Y tế và các trung tâm y tế khu vực phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân sau lũ.

img-9808-1.jpg
Các lực lượng và người dân nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Với phương châm “Nước rút đến đâu, làm vệ sinh đến đó”, lực lượng y tế cơ sở cùng các đoàn thể và người dân được huy động tổng vệ sinh môi trường, dọn bùn đất, rác thải, khơi thông cống rãnh, lấp các vũng nước đọng nhằm ngăn ngừa muỗi và vi sinh vật gây bệnh phát triển.

Tại các khu vực ngập úng, trường học, cơ sở y tế, khu sơ tán dân, lực lượng chức năng tiến hành rải vôi bột, phun Cloramin B hoặc các chế phẩm khử khuẩn được Bộ Y tế cấp phép. Những nơi có xác súc vật, rác hữu cơ hoặc bùn rác tồn đọng đều được thu gom, chôn lấp và xử lý đúng quy định, hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm lan rộng.

img-9807.jpg
Nếu không chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh, nguy cơ bùng phát các bệnh như tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm da, nước ăn chân, bệnh đường hô hấp… là rất lớn.

Song song với công tác vệ sinh môi trường, các đơn vị y tế tăng cường hướng dẫn người dân xử lý, bảo đảm nguồn nước sạch cho sinh hoạt và ăn uống. Các trạm y tế phường, xã phối hợp hỗ trợ người dân khử khuẩn giếng đào, giếng khoan, bể chứa nước bị ngập. Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng nước đã qua xử lý, khử khuẩn hoặc nước đun sôi, tuyệt đối không dùng nước giếng, nước ao hồ chưa qua xử lý.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng, việc sử dụng hóa chất khử khuẩn cần thực hiện đúng hướng dẫn để bảo đảm hiệu quả và an toàn. Người dân nên dùng Cloramin B, vôi bột hoặc dung dịch tẩy rửa được cấp phép, tránh pha nồng độ quá cao hoặc sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc. Khi dọn dẹp sau lũ, cần mang găng tay, ủng, khẩu trang để tránh tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước bẩn và bùn rác ô nhiễm.

(Nguồn: Tiền Phong)
