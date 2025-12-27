Tạm giữ hình sự 2 đối tượng vụ thả chó cắn người tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong vụ thả chó cắn người xảy ra tại xã Hồng Vân.

Chiều 27/12, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an xã Hồng Vân nhận được tin báo về việc xảy ra vụ xô xát tại xóm Phạm Hồng Thái. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương, xác minh, làm rõ sự việc.

Trần Quốc Lương (phải) và và bố đẻ là Trần Nhật Hòa

Theo đó, vào chiều ngày 25/12, Trần Quốc Lương (SN 1988) có cãi, chửi nhau với anh H (SN 1986) ở cùng xóm.

Sau đó, bố đẻ Lương là Trần Nhật Hòa (SN 1959) can ngăn và đuổi Lương vào trong nhà.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Lương mở cổng cùng chó của mình đi ra ngoài đường thì gặp vợ chồng anh H. Hai bên tiếp tục xảy ra cãi, chửi nhau.

Hòa dùng tay đánh liên tiếp vào mặt anh H, còn Lương đẩy chó ra chỗ Hòa đang đánh anh H. Lúc này con chó cắn vào vài người trong đó có cả vợ anh H. Hậu quả anh H và vợ bị thương tích nhiều chỗ trên người.

Căn cứ vài tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Nhật Hòa và Trần Quốc Lương về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.